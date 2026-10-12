Feyenoord - Como Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Feyenoord ile Como, 14 Ekim 2026 tarihinde De Kuip'ta Şampiyonlar Ligi mücadelesinde karşı karşıya geliyor.
Feyenoord ve Como, zorlu bir mücadele için hazırlıklarını tamamladı. İki takım da Avrupa'nın en prestijli turnuvasında birbirlerine üstünlük sağlamak istiyor.
Feyenoord (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 mağlubiyet alırken 1 gol atıp 5 gol yedi. (Hollanda Eredivisie Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 19 gol atıp 3 gol yedi.
Como (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 4 gol atıp 1 gol yedi. (İtalya Serie A Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 11 puanla 7. sırada.
Feyenoord, Hollanda Eredivisie Ligi'ndeki son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak dikkat çekiyor. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona karşısında 5-1'lik bir ağır yenilgi yaşamıştılar.
Feyenoord kadrosunda Jordan Bos (Sakat - Diz Sakatlığı), Shaqueel van Persie (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Thomas Beelen (Sakat - Bacağı Kırık), Gonçalo Borges (Şüpheli), Tsuyoshi Watanabe (Şüpheli), Gijs Smal (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Jakub Moder (Şüpheli) ve Bart Nieuwkoop (Sakat - Diz Sakatlığı) yer almıyor.
Como kadrosunda Moise Kean (Sakat - Bacağından Sakat), Adrian Lahdo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Willy Kambwala (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Maxence Caqueret (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Edoardo Goldaniga (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Mauro Vigorito (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Como kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Assane Diao.
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