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Feyenoord - Como Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Feyenoord, Şampiyonlar Ligi'nde Como ile karşılaşacak. Her iki takım da son dönemdeki form grafiklerini sahaya yansıtmak isteyecek. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Feyenoord - Como Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Burak Kavuncu
Şampiyonlar Ligi
Feyenoord
Çarşamba 19:45
14.10.2026
Como
Stadyum: De Kuip Yayın: tabii Spor

Feyenoord ile Como, 14 Ekim 2026 tarihinde De Kuip'ta Şampiyonlar Ligi mücadelesinde karşı karşıya geliyor.

Feyenoord ve Como, zorlu bir mücadele için hazırlıklarını tamamladı. İki takım da Avrupa'nın en prestijli turnuvasında birbirlerine üstünlük sağlamak istiyor.

Lig Durumu

Como

7. İtalya Serie A Ligi
O
6
G
3
B
2
M
1
P
11
9
Attığı Gol
6
Yediği Gol
+3
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Como 9 / 6

İç Saha / Deplasman Performansı

Como Deplasman
Oynanan Maç
4
G / B / M
2 / 1 / 1
Gol
7 – 5

Feyenoord (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 mağlubiyet alırken 1 gol atıp 5 gol yedi. (Hollanda Eredivisie Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 19 gol atıp 3 gol yedi.

Como (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 4 gol atıp 1 gol yedi. (İtalya Serie A Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 11 puanla 7. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Feyenoord

tüm kulvarlar

  • 10.10.2026 Feyenoord 2-0 AZ Alkmaar Hollanda Eredivisie Ligi G
  • 20.09.2026 Feyenoord 5-0 Utrecht Hollanda Eredivisie Ligi G
  • 13.09.2026 PEC Zwolle 0-7 Feyenoord Hollanda Eredivisie Ligi G
  • 09.09.2026 Barcelona 5-1 Feyenoord Şampiyonlar Ligi M
  • 05.09.2026 NEC Nijmegen 1-3 Feyenoord Hollanda Eredivisie Ligi G
Como B M G G G

tüm kulvarlar

  • 11.10.2026 Como 0-0 Roma İtalya Serie A Ligi B
  • 20.09.2026 Frosinone 2-0 Como İtalya Serie A Ligi M
  • 14.09.2026 Como 2-1 Parma İtalya Serie A Ligi G
  • 10.09.2026 Como 4-1 RB Leipzig Şampiyonlar Ligi G
  • 04.09.2026 Genoa 1-4 Como İtalya Serie A Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Feyenoord, Hollanda Eredivisie Ligi'ndeki son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak dikkat çekiyor. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona karşısında 5-1'lik bir ağır yenilgi yaşamıştılar.

Eksik Oyuncular

Feyenoord

8 eksik
Jordan Bos Sakat Diz Sakatlığı
Shaqueel van Persie Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Thomas Beelen Sakat Bacağı Kırık
Gonçalo Borges Şüpheli
Tsuyoshi Watanabe Şüpheli
Gijs Smal Sakat Ayak Bileğinden Sakat
Jakub Moder Şüpheli
Bart Nieuwkoop Sakat Diz Sakatlığı

Como

6 eksik
Moise Kean Sakat Bacağından Sakat
Adrian Lahdo Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Willy Kambwala Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Maxence Caqueret Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Edoardo Goldaniga Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Mauro Vigorito Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Feyenoord kadrosunda Jordan Bos (Sakat - Diz Sakatlığı), Shaqueel van Persie (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Thomas Beelen (Sakat - Bacağı Kırık), Gonçalo Borges (Şüpheli), Tsuyoshi Watanabe (Şüpheli), Gijs Smal (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Jakub Moder (Şüpheli) ve Bart Nieuwkoop (Sakat - Diz Sakatlığı) yer almıyor.

Como kadrosunda Moise Kean (Sakat - Bacağından Sakat), Adrian Lahdo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Willy Kambwala (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Maxence Caqueret (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Edoardo Goldaniga (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Mauro Vigorito (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Assane Diao Assane Diao Como 2 Gol 1 Asist
Martin Baturina Martin Baturina Como 2 Gol 1 Asist
Anastasios Douvikas Anastasios Douvikas Como 2 Gol 0 Asist
Nico Paz Como 1 Gol 1 Asist

Como kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Assane Diao.

Sıkça Sorulan Sorular
Feyenoord - Como maçı ne zaman?

14 Ekim 2026

Feyenoord - Como maçı saat kaçta?

19:45

Feyenoord - Como maçı hangi kanalda?

Tabii Spor

Feyenoord - Como maçında hangi oyuncular eksik?

Jordan Bos, Shaqueel van Persie, Thomas Beelen, Gonçalo Borges, Tsuyoshi Watanabe, Gijs Smal, Jakub Moder, Bart Nieuwkoop ve Moise Kean.

Feyenoord ve Como'nun ligde kaç puanı var?

Feyenoord'un puanı yok, Como'nun ise 11 puanı var.

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Anahtar Kelimeler:
Feyenoord
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