Feyenoord - Como Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Şampiyonlar Ligi Feyenoord Çarşamba 19:45 Como

Feyenoord ile Como, 14 Ekim 2026 tarihinde De Kuip'ta Şampiyonlar Ligi mücadelesinde karşı karşıya geliyor.

Feyenoord ve Como, zorlu bir mücadele için hazırlıklarını tamamladı. İki takım da Avrupa'nın en prestijli turnuvasında birbirlerine üstünlük sağlamak istiyor.

Lig Durumu Como 7. İtalya Serie A Ligi O 6 G 3 B 2 M 1 P 11 9 Attığı Gol 6 Yediği Gol +3 Averaj Gol Durumu (Toplam) Como 9 / 6 İç Saha / Deplasman Performansı C Como Deplasman Oynanan Maç 4 G / B / M 2 / 1 / 1 Gol 7 – 5

Feyenoord (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 mağlubiyet alırken 1 gol atıp 5 gol yedi. (Hollanda Eredivisie Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 19 gol atıp 3 gol yedi.

Como (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 4 gol atıp 1 gol yedi. (İtalya Serie A Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 11 puanla 7. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Feyenoord tüm kulvarlar Feyenoord 2-0 AZ Alkmaar Hollanda Eredivisie Ligi G

Feyenoord 5-0 Utrecht Hollanda Eredivisie Ligi G

PEC Zwolle 0-7 Feyenoord Hollanda Eredivisie Ligi G

Barcelona 5-1 Feyenoord Şampiyonlar Ligi M

NEC Nijmegen 1-3 Feyenoord Hollanda Eredivisie Ligi G Como B M G G G tüm kulvarlar Como 0-0 Roma İtalya Serie A Ligi B

Frosinone 2-0 Como İtalya Serie A Ligi M

Como 2-1 Parma İtalya Serie A Ligi G

Como 4-1 RB Leipzig Şampiyonlar Ligi G

Genoa 1-4 Como İtalya Serie A Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Feyenoord, Hollanda Eredivisie Ligi'ndeki son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak dikkat çekiyor. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona karşısında 5-1'lik bir ağır yenilgi yaşamıştılar.

Eksik Oyuncular Feyenoord 8 eksik Jordan Bos Shaqueel van Persie Thomas Beelen Gonçalo Borges Tsuyoshi Watanabe Gijs Smal Jakub Moder Bart Nieuwkoop Como 6 eksik Moise Kean Adrian Lahdo Willy Kambwala Maxence Caqueret Edoardo Goldaniga Mauro Vigorito

Feyenoord kadrosunda Jordan Bos (Sakat - Diz Sakatlığı), Shaqueel van Persie (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Thomas Beelen (Sakat - Bacağı Kırık), Gonçalo Borges (Şüpheli), Tsuyoshi Watanabe (Şüpheli), Gijs Smal (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Jakub Moder (Şüpheli) ve Bart Nieuwkoop (Sakat - Diz Sakatlığı) yer almıyor.

Como kadrosunda Moise Kean (Sakat - Bacağından Sakat), Adrian Lahdo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Willy Kambwala (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Maxence Caqueret (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Edoardo Goldaniga (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Mauro Vigorito (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Assane Diao Como 2 Gol 1 Asist Martin Baturina Como 2 Gol 1 Asist Anastasios Douvikas Como 2 Gol 0 Asist Nico Paz Como 1 Gol 1 Asist

Como kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Assane Diao.