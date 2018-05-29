Feyenoord'dan Ryan Babel için 5 milyon euro

Siyah-Beyazlı formayla ortaya koyduğu etkili performansla dikkat çeken Ryan Babel’e teklif üstüne teklif gelmeye devam ediyor... Çin Ligi ekiplerinin gözdesi haline gelen 31 yaşındaki futbolcuya son olarak Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord’un talip olduğu ortaya çıktı.
Tecrübeli kanat oyuncusu için menajerler aracılığıyla kulübe 5 milyon Euro’luk (26 milyon TL) teklifte bulunan Hollanda ekibinin, tecrübeli futbolcuya ise 2 milyon Euro (11 milyon TL) önerdiği kaydedildi. Eski kulübü Ajax’tan da daha önce benzer bir teklif alan Babel, Beşiktaş’la olan sözleşmesinin sürdüğünü ve Kara Kartal’la yola devam etme kararı aldığını iletmişti.
Milli takıma yükselmişti
Beşiktaş’ta 1,5 sezon görev yapan Ryan Babel, Siyah-Beyazlı formayla 70 maça çıkıp 23 gollük performans sergilemişti. Tecrübeli futbolcu, Kara Kartal’daki etkili görüntüsü sonrasında yıllar sonra Hollanda Milli Takımı’na yükselmişti. (FANATİK)
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