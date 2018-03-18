Feyza Aktan'dan Özcan Deniz için romantik paylaşım 'Varlığıma anlam kattığın için minnettarım'

Özcan Deniz (45) kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi, 7.5 aylık hamile Feyza Aktan (25) ile geçen perşembe günü Zekeriyaköy'deki evlerinde sade bir törenle evlenmişti.

Özcan Deniz'ın eşi Feyza Aktan nikahından ilk kareleri sosyal medya hesabından yayınlandı. 25 yaşındaki Feyza Aktan gelinlik yerine siyah elbise tercih etti. Feyza Aktan sosyal medya hesabından nikahtan bir fotoğraf paylaşıp altına "Seçtiğim hayatım.. Varlığıma anlam kattığın için minnettarım.." notunu düştü.