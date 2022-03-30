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Feyzullah Aktürk, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

30.03.2022 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 92 kiloda mücadele eden milli sporcu Feyzullah Aktürk, altın madalya kazandı.

Feyzullah Aktürk, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 92 kiloda mücadele eden milli sporcu Feyzullah Aktürk, altın madalya kazandı.

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MİLLİ GÜREŞÇİ SÜLEYMAN ATLI, AVRUPA İKİNCİSİ OLDU

Macaristan'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Süleyman Atlı, erkekler serbest stil 61 kiloda gümüş madalya aldı.

Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen şampiyonanın üçüncü gününde milli güreşçi Süleyman, serbest stil 61 kilo finalinde Ermeni Arsen Harutyunyan ile karşılaştı.

İlk kez 61 kiloda Avrupa Şampiyonası'na katılan Süleyman, rakibine 15-3 teknik üstünlükle mağlup oldu ve gümüş madalyada kaldı.

Milli güreşçi Süleyman Atlı'nın kariyerinde büyüklerde iki Avrupa şampiyonluğu bulunuyor.

AA

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