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Fİ dizisi oyuncusu Diriliş Ertuğrul kadrosunda!

DİZİ HABERLERİ  | 27.09.2018 11:40 | Son Güncelleme

Fi dizisinde canlandırdığı Göksel karakteriyle tanınan genç oyuncu Armağan Oğuz, Diriliş Ertuğrul dizisi kadrosuna katıldı.

Fİ dizisi oyuncusu Diriliş Ertuğrul kadrosunda!

Yeni sezon hazırlıkları devam eden TRT'nin reyting rekortmeni fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul'un kadrosuna yeni bir isim katıldı.

Yapımcılığını ve senaristliğini Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği, TRT1’in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un kadrosuna Armağan Oğuz da katıldı. Fi, Dağ 2, Börü projelerindeki farklı görüntüsüyle adından söz ettiren oyuncu yeni projesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

“ATAÇ” KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK

Armağan Oğuz, TRT‘nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul‘da “Ataç” karakterini canlandıracak. Önümüzdeki hafta sete çıkacak olan Oğuz, şu sıralar yeni rolünü için kılıç kullanma eğitimi alıyor.

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