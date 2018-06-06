Fi şoku! Azra Kohen ile Başak Sayan'ın 'intihal' davasında flaş gelişme!

Fi dizisinin intihal olması ihtimaline karşı yazar Azra Kohen'e yapılan ödemeler mahkeme kararıyla bloke edildi.

'Fi-Çi-Pi' üçlemesinin yazarı Azra Kohen, 'Fi'nin 'Bağlanma Korkusu' isimli kitabından intihal olduğunu ileri süren oyuncu Başak Sayan’a tazminat davası açmıştı. Başak Sayan da 'Fi'nin 'Bağlanma Korkusu' kitabındaki karakterlerle aynı olduğunu ve çalıntı olduğunu iddia ederek, karşı davayla cevap vermişti.

DURUŞMADA İLGİNÇ BİR GELİŞME YAŞANDI

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada ilginç bir gelişme yaşandı. Kitaptan alıntı olan 'Fi' dizisinin yapımcısı Med Yapım'ın avukatları, intihal davası sonuçlanıncaya kadar Kohen'e yapılan telif ödemelerinin durdurulmasını ve başka bir banka hesabında tutulmasını istedi. Kohen'in avukatı, 'Fi' kitabının intihal olmadığını belirterek, yazarın zarar görmemesi için banka hesaplarının vadeli ve döviz hesabı olarak açılmasını talep etti.

Mahkeme, intihal davası sonuçlanıncaya kadar Azra Kohen'e yapılan yurt içi ve yurt dışı satış telif ödemelerinin bir banka şubesinde döviz ve vadeli hesaba yatırılmasına karar verdi.

