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FIA'nın eski başkanı Max Mosley vefat etti

24.05.2021 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonunun (FIA) eski başkanlarından Max Mosley, 81 yaşında hayata veda etti.

FIA'nın eski başkanı Max Mosley vefat etti

Ailesi tarafından yapılan açıklamada, uzun zamandır kanser tedavisi gören 81 yaşındaki Mosley'nin, yaşam mücadelesini kaybettiği belirtildi.

Motor sporlarının en renkli ve tartışmalı kişileri arasında gösterilen Mosley'nin vefat haberinin ardından Formula 1 kurumu ile organizasyonun eski başkanlarından Bernie Ecclestone, Mosley'nin ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Kariyerinin ilk yıllarında yarış otomobili sürücüsü ve avukatlık yapan Mosley, 1993 yılında FIA'da başkan olarak görev yapmaya başladı. Formula 1'in o dönemki patronu Ecclestone ile 50 yılın üzerinde dostluğu bulunan ve otomobil yarışlarının gelişmesi için birlikte çalışan Mosley, F1'in uluslararası ölçekte tanınması ve popülerleşmesi için önemli katkılarda bulundu.

Formula 1'in efsane pilotlarından Ayrton Senna'nın 1994'te yarış sırasında ölümünün ardından organizasyonda güvenlik önlemlerinin artırılmasında önemli rol oynayan Mosley, özel hayatında yaşadığı sorunlarla da gündeme gelmiş ve 2009'da FIA'daki görevini bırakmıştı.

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