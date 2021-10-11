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  4. FIA, Türkiye GP'deki Covid-19 pozitif vakalarını açıkladı

FIA, Türkiye GP'deki Covid-19 pozitif vakalarını açıkladı

11.10.2021 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Otomobil Federasyonu'ndan (FIA) yapılan açıklamaya göre, Tükiye Grand Prix'sine katılan ekiplerden 2 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

FIA, Türkiye GP'deki Covid-19 pozitif vakalarını açıkladı

FIA, Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'si için sürücüler, takımlar ve personeller olmak üzere toplamda 3 bin 48 kişiye yapılan Covid-19 PCR testleri sonucunda 2 kişide pozitif bulgulara rastlandığını açıkladı.

2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16'ncı ayağında 8-9-10 Ekim tarihlerinde Intercity İstanbul Park'ta koşulan Rolex Türkiye Grand Prix'si sonrasında Uluslararası Otomobil Federasyonu'ndan (FIA) açıklama geldi. Organizasyon için sürücüler, takımlar ve personeller olmak üzere toplamda 3 bin 48 kişiye yapılan Covid-19 PCR testleri sonucunda 2 kişi de pozitif bulgulara rastlanıldığı açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Formula 1
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