Lewis Hamilton, Mercedes ekibiyle tartıştı!

Formula 1 İstanbul yarışı harika bir mücadaleyle bitti. Bottas birinci başladığı yarışı birinci tamamlarken Hamilton uzun süre ilk üçe girmek için mücadele etti fakat rakiplerini geçemedi. Hamilton yarış sonunda ekibiyle konuşurken 'Pit stopa girmemeliydik, size söylemiştim!' diyerek isyan etti. Verstappen 2, Perez 3. olurken, Hamilton ise yarışı beşinci sırada tamamladı.

YARIŞ ESNASINDA TARTIŞTI!

Pit stop'a girme teklifin ilk başta reddeden Hamilton daha sonra ekibinin ısrarıyla girmek zorunda kaldı. Yarış esnasında Mercedes ekibine çok kızan Lewis Hamilton tepki gösterdi. Hamilton, "Pite girmemeliydik, size söyledim. Zaten kaybedecektik ama podyuma bile çıkamadık. Hiçbir bahaneyi kabul etmiyorum. Beni rahat bırakın!" dedi.



