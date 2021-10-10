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Lewis Hamilton, Mercedes ekibiyle tartıştı!

10.10.2021 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Formula 1 İstanbul etabı nefes kesen bir heyecan fırtınasına sahne oldu! Yarışın favorisi Lewis Hamilton, uzun süre pit stop yapmayı reddetse de 51. turda daha fazla karşı koyamadı. Ekibiyle tartışma yaşayan Hamilton yarışa damga vurdu. Baştan sonra kadar yarışı önde götüren Fin pilot Valtteri Bottas, İstanbul Park'taki yarışın galibi oldu. Formula 1 İstanbul etabının son turları nefes kesti. Verstappen ikinci olurken Hamilton ise 5. oldu

Lewis Hamilton, Mercedes ekibiyle tartıştı!

Formula 1 İstanbul yarışı harika bir mücadaleyle bitti. Bottas birinci başladığı yarışı birinci tamamlarken Hamilton uzun süre ilk üçe girmek için mücadele etti fakat rakiplerini geçemedi. Hamilton yarış sonunda ekibiyle konuşurken 'Pit stopa girmemeliydik, size söylemiştim!' diyerek isyan etti. Verstappen 2, Perez 3. olurken, Hamilton ise yarışı beşinci sırada tamamladı.

YARIŞ ESNASINDA TARTIŞTI!

Pit stop'a girme teklifin ilk başta reddeden Hamilton daha sonra ekibinin ısrarıyla girmek zorunda kaldı. Yarış esnasında Mercedes ekibine çok kızan Lewis Hamilton tepki gösterdi. Hamilton, "Pite girmemeliydik, size söyledim. Zaten kaybedecektik ama podyuma bile çıkamadık. Hiçbir bahaneyi kabul etmiyorum. Beni rahat bırakın!" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Mercedes-Benz Formula 1
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