Fiat 500’den büyük satış rekoru!

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OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 02.02.2019 17:55 | Son Güncelleme

Fiat 500, rekorlar hanesine bir yenisini daha ekledi. 2018 yılında Avrupa’nın 11 ülkesinde sınıfının en çok satan otomobili olan 500, ayrıca 4 ülkede de ilk üçte yer aldı. Yollarda 30’dan fazla özel seriyle yerini alan, ülkemizde yüzde 11 pazar payı ile sınıfının ikincisi konumundaki Fiat 500, Avrupa’da geçtiğimiz yıl toplam 194 bin adetlik satış adedine ulaşarak önemli bir başarıya imza attı.

Fiat 500’den büyük satış rekoru!

2007 yılından bu yana 2 milyonun üzerinde kullanıcının gönlünü kazanan Fiat 500, 2018 yılını yepyeni bir rekorla kapatarak iddiasını tekrarladı. Fiat 500 model ailesi, on birinci yılı olan 2018'de Avrupa’da 194 bin adetlik satış (Fiat 500 ve Abarth 500 toplamı) ile şimdiye kadarki en iyi yıllık rakamlarını ortaya koyarak başarı grafiğini artırmaya devam ediyor.

Fiat ve Abarth Markaları EMEA Başkanı Luca Napolitano, “Bu rekor, 500'ün tüm otomotiv sektörü için “ikon” olduğunu hatırlatıyor. İtalyan tasarım ve üretim sembolü olan Fiat 500’ün modası hiçbir zaman geçmedi ve her yerde başarılı oldu. Özüne sadık kalırken, bir yandan da zamana ayak uydurmak için yeniden yorumlandı. Adını 30'dan fazla özel serisi ile modadan lüks yatlara kadar uzanan ikonik markalarla birleştirdi. Fiat 500 bugün, dünya çapında 100'den fazla ülkede satılan ve yüzde 80'i İtalya dışında üretilen en küresel Fiat otomobili konumunda. 2007’den günümüze 2 milyon 110 binden fazla Fiat 500 üretildi, bu rakama 1957'den 1977'ye kadar üretilen versiyonlar da eklendiğinde, toplamda 6 milyonu aşıyor ve 500’ü tüm zamanların en çok satan Fiat modellerinden biri olarak tarihe geçiriyor” ifadelerini kullandı.

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Fiat 500, dünyanın dört bir köşesindeki yollarda zarif, yuvarlak hatlı çizgisiyle desteklenen zamansız tarzı ile kullanıcılarına mutluluk getirmeye devam ediyor. Fiat 500, yıllar içerisinde kendi kimliğine sadık kalırken, bir yandan da teknoloji ve moda gibi farklı alanlardaki iş birlikleri ile kendisini dönüştürüyor. Fiat 500’ün başarısının ardında 2007'den günümüze kadar ortaya çıkan, 500 ve Abarth 595'e dayanan 30'dan fazla özel seri de yer alıyor.

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Fiat 500 otomobil Fiat satış

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