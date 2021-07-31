SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challengers'ta Çekya'ya yenildik

FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challengers'ta Çekya'ya yenildik

31.07.2021 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challengers Turnuvası'nda Türkiye Basketbol takımı, B Grubu'ndaki dördüncü maçında Çekya'ya kaybetti.

FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challengers'ta Çekya'ya yenildik

Basketbol FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challengers Turnuvası'nda Türkiye, B Grubu'ndaki dördüncü maçında Çekya'ya 60-59 mağlup oldu.

Genç milliler, Çekya'nın Klatovy kentinde düzenlenen organizasyondaki 4. müsabakasında ev sahibi ülke ile karşı karşıya geldi.

Capkova Spor Salonu'nda oynanan maçta Çekya, ilk çeyreği 23-17 önde tamamladı. İkinci periyotta daha iyi bir performans sergileyen Türkiye, soyunma odasına 39-36 üstün gitti.

Üçüncü çeyreği 51-50 önde geçen Çekya, karşılaşmadan 60-59 galip ayrıldı.

Bu sonuçla milli takım, grupta 2. mağlubiyetini yaşadı. Çekya ise 2. galibiyetini aldı.

Türkiye, B Grubu'ndaki son müsabakasında pazar günü lider Sırbistan ile mücadele edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
PARTNERYangını fırsata çevirmek isteyen Enes Batur'a Deniz Akkaya'dan tepki!Yangını fırsata çevirmek isteyen Enes Batur'a Deniz Akkaya'dan tepki!
Konya'da yapılacak 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın tarihi belli oldu Konya'da yapılacak 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın tarihi belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan Biontech aşısı olacaklara kritik uyarı

Bakan Koca'dan Biontech aşısı olacaklara kritik uyarı

Konya'daki katliamın görüntüleri ortaya çıktı

Konya'daki katliamın görüntüleri ortaya çıktı

Ortalık karışacak! Burak Yılmaz bombası

Ortalık karışacak! Burak Yılmaz bombası

Anlaşma sağlandı! Dünya yıldızı İstanbul'a geliyor

Anlaşma sağlandı! Dünya yıldızı İstanbul'a geliyor

Galatasaray'ı yendikten sonra bakın ne yaptılar

Galatasaray'ı yendikten sonra bakın ne yaptılar

Ali Koç'tan transfer açıklaması

Ali Koç'tan transfer açıklaması

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Sneijder'den çok konuşulacak sözler

Sneijder'den çok konuşulacak sözler

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İşte G.Saray'ın Avrupa'daki rakibi

İşte G.Saray'ın Avrupa'daki rakibi

G.Saray Devler Ligi'ne veda etti

G.Saray Devler Ligi'ne veda etti

Nihat Özdemir'den seyirci müjdesi!

Nihat Özdemir'den seyirci müjdesi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.