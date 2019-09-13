FIBA Dünya Kupası'nda ilk finalist İspanya

Çin'de düzenlenen FIBA Dünya Kupası ilk yarı final maçında İspanya ile Avustralya karşı karşıya geldi. İlk periyodu İspanyollar 22-21 önde tamamlarken devreye ise Avustralya 37-32'lik skorla üstün girdi. Müsabakanın ikinci yarısı ise çok çekişmeli geçti.
Üçüncü periyot Avustralya'nın 55-51 üstünlüğü ile biterken, normal süre 71-71'lik skorla tamamlandı ve uzatma periyotlarına geçildi. İki uzatma periyodu sonunda rakibini 95-88 mağlup eden İspanya, Dünya Kupası'nın ilk finalisti oldu.
İspanya'da Marc Gasol 33 sayı, 6 ribaund, Sergio Llull 17 sayı, 6 asistle mücadele ederek galibiyetin mimarlarından olurken, Avustralya'da ise Patty Mills'in 34, Nic Kay'ın 16 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.
İspanya tarihinde 2006 yılından sonra iki kez finale çıkma başarısı gösterdi. İspanyollar o yıl Yunanistan'ı yenerek şampiyon olmuştu.
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