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FIBA Dünya Kupası'nda ilk finalist İspanya

BASKETBOL HABERLERİ  | 13.09.2019 14:06 | Son Güncelleme

FIBA Dünya Kupası ilk yarı final karşılaşmasında İspanya, iki uzatma sonucunda Avustralya'yı 95-88 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

FIBA Dünya Kupası'nda ilk finalist İspanya

Çin'de düzenlenen FIBA Dünya Kupası ilk yarı final maçında İspanya ile Avustralya karşı karşıya geldi. İlk periyodu İspanyollar 22-21 önde tamamlarken devreye ise Avustralya 37-32'lik skorla üstün girdi. Müsabakanın ikinci yarısı ise çok çekişmeli geçti.

Üçüncü periyot Avustralya'nın 55-51 üstünlüğü ile biterken, normal süre 71-71'lik skorla tamamlandı ve uzatma periyotlarına geçildi. İki uzatma periyodu sonunda rakibini 95-88 mağlup eden İspanya, Dünya Kupası'nın ilk finalisti oldu.

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İspanya'da Marc Gasol 33 sayı, 6 ribaund, Sergio Llull 17 sayı, 6 asistle mücadele ederek galibiyetin mimarlarından olurken, Avustralya'da ise Patty Mills'in 34, Nic Kay'ın 16 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.
İspanya tarihinde 2006 yılından sonra iki kez finale çıkma başarısı gösterdi. İspanyollar o yıl Yunanistan'ı yenerek şampiyon olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
fiba dünya kupası Avustralya İspanya

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