FIBA Genel Sekreteri Patrick Baumann hayatını kaybetti!

FIBA'dan yapılan açıklamada, Baumann'ın 2018 Yaz Gençlik Olimpiyatları için bulunduğu Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) üyeleri arasında da yer alan Baumann, 2002'den bu yana FIBA Genel Sekreteri olarak görev yapıyordu.

HİDAYET TÜRKOĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Genel Sekreteri Patrick Baumann'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Hidayet Türkoğlu, federasyonun internet sitesinde yer alan mesajında, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te 51 yaşında vefat eden Baumann'ı genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Sayın Patrick Baumann hayatını başta basketbol olmak üzere olimpik sporların tamamının gelişmesine ve yaygınlaşmasına adamış çok değerli bir spor adamıydı. Basketbolun içinden geldiği için bu sporun ihtiyaçlarını çok iyi biliyordu. Buna hukuk ve spor yöneticiliği alanındaki eğitimlerini de ekleyerek 1994'ten beri FIBA'da başarıyla görev yaptı. Onun görev süresi boyunca basketbolun küresel düzeyde gösterdiği gelişime hepimiz yakından tanık olduk. Ayrıca 3x3'ün olimpik branş olarak kabul edilmesinde de sayın Baumann'ın büyük emeği vardı."