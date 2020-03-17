FIBA, koronavirüs nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatlarının kura çekimini erteledi!

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA), dünyadaki Kovid-19 salgını nedeniyle 20 Mart'ta yapılması gereken 2020 Tokyo Olimpiyatları kadın ve erkek basketbol turnuvalarının kura çekimini ileri bir tarihe erteledi.

FIBA'nın Twitter hesabında yer alan paylaşımda, "Kovid-19 salgını ile ilgili son gelişmeleri takiben, 20 Mart'ta İsviçre'deki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleşecek Tokyo 2020 Olimpiyatları kadın ve erkek basketbol turnuvalarının kura çekimi ileri bir tarihe ertelendi. Tarih henüz belli değil." denildi.

