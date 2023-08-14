FIBA Türkiye-Ukrayna basketbol milli maçı saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye-Ukrayna basketbol maçı canlı nereden izlenir?

FIBA Olimpiyat ön eleme turnuvasında heyecan hız kesmeden devam ediyor. A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'ndaki üçüncü maçına çıkmaya hazırlanıyor. İlk 2 maçından galibiyetle ayrılan ay-yıldızlılar, 3. ve son maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki, Türkiye-Ukrayna basketbol milli maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE-UKRAYNA BASKETBOL MİLLİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye - Ukrayna karşılaşması yarın saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Türkiye Ukrayna basketbol maçı TRT Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek.

GRUPTAN LİDER ÇIKMAK İSTİYOR

Türkiye'de gerçekleştirilen FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnunvası'nda C Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımı, ilk maçında İzlanda'yı 99-72, ikinci maçında ise Bulgaristan'ı 104-66 mağlup ederek grubu ilk iki sırada bitirmeyi garantiledi.

Grubun 3. ve son maçında Ukrayna ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, rakibini mağlup ederek gruptan lider olarak çıkmak istiyor.

Türkiye, Ukrayna'yı mağlup etmeyi başarırsa D Grubu'nun 2.'si, mağlup olursa D Grubu'nun 1.'si ile karşılaşacak. Yarı Final maçları 18 Ağustos Cuma günü, Final maçı ise 20 Ağustos Pazar günü oynanacak.



