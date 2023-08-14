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FIBA Türkiye-Ukrayna basketbol milli maçı saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye-Ukrayna basketbol maçı canlı nereden izlenir?

14.08.2023 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye-Ukrayna basketbol milli maçı hakkında araştırmalar hız kazandı. Türkiye'de düzenlenen FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnunvası'nda C Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımı, ilk maçında İzlanda'yı 99-72, ikinci maçında ise Bulgaristan'ı 104-66 mağlup ederek grubu ilk iki sırada bitirmeyi garantiledi. Şimdi ise gözler Ukrayna maçına çevrildi. Peki, Türkiye-Ukrayna basketbol milli maçı saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye-Ukrayna basketbol maçı canlı nereden izlenir? İşte tüm detaylar...

FIBA Olimpiyat ön eleme turnuvasında heyecan hız kesmeden devam ediyor. A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'ndaki üçüncü maçına çıkmaya hazırlanıyor. İlk 2 maçından galibiyetle ayrılan ay-yıldızlılar, 3. ve son maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki, Türkiye-Ukrayna basketbol milli maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE-UKRAYNA BASKETBOL MİLLİ MAÇI SAAT KAÇTA?
Türkiye - Ukrayna karşılaşması yarın saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Türkiye Ukrayna basketbol maçı TRT Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek.

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GRUPTAN LİDER ÇIKMAK İSTİYOR
Türkiye'de gerçekleştirilen FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnunvası'nda C Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımı, ilk maçında İzlanda'yı 99-72, ikinci maçında ise Bulgaristan'ı 104-66 mağlup ederek grubu ilk iki sırada bitirmeyi garantiledi.

Grubun 3. ve son maçında Ukrayna ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, rakibini mağlup ederek gruptan lider olarak çıkmak istiyor.

Türkiye, Ukrayna'yı mağlup etmeyi başarırsa D Grubu'nun 2.'si, mağlup olursa D Grubu'nun 1.'si ile karşılaşacak. Yarı Final maçları 18 Ağustos Cuma günü, Final maçı ise 20 Ağustos Pazar günü oynanacak.


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