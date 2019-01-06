Küba Devrimi'nin önderlerinden Fidel Castro'nun torunu Tony Castro'nun lüks hayatı sosyal medyada görenleri şaşırtıyor.

Fidel Castro'nun torununun yaşamı görenleri şaşırtıyor

Castro ailesinin genel olarak medyadan uzak bir hayat sürdüğü bilinse de Tony Castro bu kurala pek uymadığı görülüyor.

Sosyal medya hesabından sık sık olmasa da paylaşımlarda bulunan torun Castro'nun partilerde yer aldığı ve lüks turlara çıktığı görülüyor.

Sevgilisi ise beraber Meksika, İspanya gibi ülkelere tatile de giden Castro buradan da paylaşımlarda bulunuyor.

Ancak hesabının dikkat çekmesiyle torun Castro bazı paylaşımlarını silmek zorunda kaldı.

Ancak hesabının dikkat çekmesiyle torun Castro bazı paylaşımlarını silmek zorunda kaldı.

Ancak tepkiler hemen dinmedi.

Özellikle Kübalı pek çok kişi, Tony Castro'nun ülkede yoksulluk hakimken lüks hayat yaşamasına tepki gösterdi, dedesinin ondan utanacağını belirten mesajlar attı.