FIFA 20 çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

EA Sports’un verdiği bilgiye göre bu yıl oyuna manuel savunma özelliği eklendi. Bununla birlikte oyuncular otomatik top kapma çabasında uygulanacak manuel komut sayesinde topu alma ihtimalleri yükselecek. EA’in oyundaki en büyük sürprizi ise “Dubbed Volta Football”. Bu mod sayesinde futbol kariyeri, tekrar sokaklara taşınıyor.

Volta, 3v3, 4v4 ve 5v5 oyun modlarının yanı sıra Profesyonel Futsal özelliklere de sahip olacak. Öykü Modu bizi Buenos Aires’teki Volta Dünya Şampiyonasına götürecek. Oyunla ilgili öne çıkan diğer özellikler arasında her karşılaşmanın merkezinde yer alan futbol gerçekçilik platformunun kilidini açan yeni bir sistem yer alıyor. Bunun yanında, oyun akışıyla alakalı da zaman ve mekan konumlandırma noktasında farkındalık oranı artacak.

Oyun, 27 Eylül tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında çıkış yapacak. Ek olarak oyunun Nintendo Switch versiyonu FIFA 20 Legacy Edition olarak satışa çıkacak. Oyunun fiyatı ise 69.99 dolar.

Rage 2 (PC) İnceleme

