FIFA 20, kariyer modundaki hatalar yüzünden eleştirildi

Fakat oyunun kariyer modunda zamanla ortaya çıkan hatalar FIFA 20 oynayanları adeta çileden çıkardı. Avrupa kupası maçlarında fikstürün rastgele değişmesi, oyun içerisinde dizilimlerin, maç başında belirlenenden farklı bir hale bürünmesi ve güçlü takımların adeta ligin dibine demir atması gibi hatalar oyun severler tarafından pek hoş karşılanmadı.

EA Sports tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, hataların hızlı bir şekilde düzeltileceği vurgulandı. Yakında yayınlanacak olan yamada kariyer modu tarafında bir güncelleme olmayacağı fakat bir sonraki yamada tüm sorunların ortadan kaldırılacağı vurgulandı.

Hataların bir sonraki yamada es geçilmesinin sebebi ise, şikayetlerin yamanın tamamlanmasından sonra ortaya çıkması. Sonuç olarak kariyer modundaki hatalar bir sonraki güncelleme ile düzeltilmiş olacak.

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