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Evinizde istenmeyen misafirlere dikkat! Özellikle kışın ortaya çıkıyorlar

Havaların soğuması ve yağışların artmasıyla birlikte evlerde istenmeyen misafirler ortaya çıkmaya başladı. Özellikle nemli ve karanlık alanlara yönelen bu canlılar, ev sahiplerini endişelendiriyor. Uzmanlar, kış öncesinde alınması gereken önlemlere dikkat çekti.

Evinizde istenmeyen misafirlere dikkat! Özellikle kışın ortaya çıkıyorlar
Çiğdem Berfin Sevinç

Havaların yağışlı ve rüzgarlı seyretmesiyle birlikte evlerde odun bitleri görülmeye başladı. Soğuk aylara hazırlanan ev sahipleri, örümceklerin yanı sıra böcekleri ve odun bitleriyle de karşılaşıyor. Uzmanlar, bu canlıların evlere girmesini önlemek için nemin azaltılması ve giriş noktalarının kapatılması gerektiğini belirtiyor.

Evinizde istenmeyen misafirlere dikkat! Özellikle kışın ortaya çıkıyorlar 1

NEDEN EVLERDE GÖRÜLÜYORLAR?

Kış aylarında sıcak ve korunaklı alanlara yönelen küçük canlılar, evlerde daha sık fark edilebiliyor. Haşere kontrol şirketi No More Pests'e göre odun bitleri, karanlık ve nemli alanları tercih ediyor. Rahatsız edildiklerinde ise hızla uzaklaşma eğilimi gösteriyorlar.

Reddit'te paylaşım yapan bir kullanıcı da beş yıldır yaşadığı evde ilk kez kısa süre içinde birkaç odun biti gördüğünü belirterek endişesini dile getirdi.

Evinizde istenmeyen misafirlere dikkat! Özellikle kışın ortaya çıkıyorlar 2

ODUN BİTLERİ VE BÖCEKLERİN EVE GİRMESİ NASIL ÖNLENİR?

Uzmanlar, kış aylarında bu canlıların evlere girmesini önlemek için bazı önlemler alınmasını öneriyor.

Nemi azaltın: Odun bitleri ve gümüş böcekleri nemli ortamları seviyor. Evin kuru tutulması, bu canlıların yaşamını ve çoğalmasını zorlaştırıyor.

Banyo ve mutfağı havalandırın: Bu alanlarda yeterli hava dolaşımı sağlayın. Damlatan muslukları ve sızdıran boruları onarın. Sürekli nemli kalan odalarda nem giderici cihazlardan yararlanın.

Giriş noktalarını kapatın: Boruların, kapıların ve pencerelerin çevresindeki boşlukları kapatarak odun bitlerinin içeri girmesini zorlaştırın.

Evin çevresini temiz tutun: Dış duvarların çevresindeki dökülen yaprakları, kalıntıları ve çürümüş ahşap parçalarını kaldırın.

Gümüş böceklerinin besin kaynaklarını azaltın: Kuru gıdaları hava almayan kaplarda saklayın. Toz ve kırıntıları temizlemek için düzenli süpürün. Nemli havlu ve kıyafetleri ortalıkta bırakmayın.

Yapışkan tuzaklar kullanın: Süpürgeliklerin yanına, lavaboların altına ve beyaz eşyanın arkasına yerleştirilen tuzaklar, gümüş böceklerini takip etmeye ve yakalamaya yardımcı olabilir.

Gerekirse haşere ürünlerinden yararlanın: Yoğun istilalarda böcek ilaçları veya tozları kullanılabilir. Ürünlerin talimatlarına uyulması ve çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutulması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
kış böcek yağış ev
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