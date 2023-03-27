FIFA, 2026 ve 2030 Dünya Kupaları'na oyuncu gönderecek kulüplere 355 milyon dolar ödeyecek

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) Genel Kurulunda, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile ECA Başkanı Nasır el-Halifi arasında 31 Aralık 2030'a kadar geçerliliğini koruyacak yeni bir anlaşma imzalandı.

ORTAK AÇIKLAMA...

Taraflardan yapılan ortak açıklamaya göre, ECA'ya bağlı kulüpler, 2030 yılı sonuna kadar FIFA'nın maç takvimine uyacak. ECA, 2025'ten itibaren 32 takımın katılımıyla düzenlenecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yeni formatına destek verecek. 2025'ten itibaren 4 yılda bir düzenlenecek bu formatta, UEFA'ya bağlı 12 kulüp mücadele edecek.

%70 ARTIŞ YAPILDI

FIFA, önceki iki Dünya Kupası'nda mücadele eden milli futbolcuların kulüplerine, toplam 209 milyon dolar ödeme yapmıştı. 2026 ve 2030 Dünya Kupaları'nda bu rakam, yüzde 70 artışla toplam 355 milyon doları bulacak.



