FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun koronavirüs testi pozitif çıktı

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs pandemisinde FIFA Başkanı Gianni Infantino da hastalığa yakalandı. Yapılan açıklamada FIFA Başkanı Infantino'nun test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.Infantino'nun 10 gün isolasyonda kalacağı ve hafif semptomlar gösterdiği belirtildi.
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