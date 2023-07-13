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FIFA, borcu nedeniyle Ronaldo'nun formasını giydiği Al-Nassr'a transfer yasağı getirdi!

13.07.2023 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan 1. Futbol Ligi ekiplerinden Al-Nassr, borcu nedeniyle transfer yasağına çarptırıldı. FIFA'dan yapılan açıklamada, transfer borcu nedeniyle Al-Nassr'ın kadrosuna yeni oyuncu kaydetmesine izin verilmeyeceği, borcun ödenmesi halinde yasağın doğrudan kaldırılacağı belirtildi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Suudi Arabistan temsilcisinin, Leicester City'den 2018'de kadrosuna kattığı Nijeryalı oyuncu Ahmed Musa'nın transferinden kalan 390 bin sterlin borcu bulunuyor.

SİVASSPOR DETAYI!

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Al-Nassr'da kısa bir süre forma giymesinin ardından ülkesinin Kano Pillars takımına geçen Ahmed Musa, Süper Lig'de ise üçüncü sezonunu geçirecek. 2021'de VavaCars Fatih Karagümrük'ün kadrosuna kattığı Ahmed Musa, 2022'den bu yana Demir Grup Sivasspor'da mücadele ediyor.

DEV TRANSFERLER...

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Sene başında dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'yu transfer ederek gündeme gelen Al-Nassr, bu yaz döneminde ise Inter'ın Hırvat oyuncusu Marcelo Brozovic'i renklerine bağlamıştı.

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