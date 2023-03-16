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FIFA’da Gianni Infantino yeniden başkan seçildi

16.03.2023 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

73. FIFA Kongresi, Ruanda’nın başkenti Kigali’de düzenlenirken, kongrede başkanlık seçimi de yapıldı. Seçime tek aday giren mevcut başkan Gianni Infantino yeniden başkanlığa seçildi. İlk olarak 2016 yılında FIFA başkanlığı koltuğuna oturan Infantino, 2027 yılına kadar bu görevini sürdürecek.

FIFA’da Gianni Infantino yeniden başkan seçildi

Futbolun çatı kuruluşu FIFA'da başkanlığa yeniden Gianni Infantino seçildi. Ruanda'nın başkenti Kigali'de düzenlenen 73. FIFA Kongresi'nde başkanlık seçimi yapıldı. Seçime tek aday olarak giren 52 yaşındaki Infantino, 2027 yılına kadar başkanlık koltuğunda oturacak.

Infantino, seçimin ardından yaptığı kısa teşekkür konuşmasında, "FIFA Başkanı olmak inanılmaz bir onur, ayrıcalık ve aynı zamanda sorumluluk. Desteğiniz beni onurlandırdı ve duygulandırdı. Beni sevenlerin nefret edenlerden çok olduğunu biliyorum. Hepinizi seviyorum." ifadelerini kullandı.

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