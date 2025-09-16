SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol

FIFA'dan 355 milyon Dolarlık ödeme! Kulüpler yaşadı...

FIFA, 2026 Dünya Kupası Elemeleri için kulüplere 355 milyon dolar ödeyecek.

FIFA'dan 355 milyon Dolarlık ödeme! Kulüpler yaşadı...
Emre Şen

FIFA, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde yer alacak oyuncular için kulüplere 355 milyon dolar para ödeyeceğini açıkladı.

INFANTINO'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan FIFA Başkanı Gianni Infantino, Kulüp Avantajları Programı'nın (FIFA Club Benefits Programme) çok sayıda kulübe ve oyuncuya destek verdiğini belirterek "Kulüplere oyuncularının serbest bırakılması için rekor düzeyde 355 milyon doları dağıtılacak ve bu, önümüzdeki yıl çığır açan ve küresel çapta kapsayıcı bir FIFA Dünya Kupası versiyonunu dört gözle beklerken Avrupa Kulüpler Birliği ve dünya çapındaki kulüplerle olan sağlam iş birliğimizi pekiştiriyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) başkanı Nasser Al Khelaifi ise kulüplerin milli takımların başarısında önemli rol oynadığını, uluslararası futbolun büyümesini ve gelişimini sağlamak amacıyla FIFA ve küresel futbol camiasıyla yakın çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla beklediklerini aktardı.

Kulüp Avantajları Programı kapsamında dağıtılacak tutar, 2022 Katar Dünya Kupası için kulüplere ödenen 209 milyon dolara kıyasla yaklaşık yüzde 70'lik artışa karşılık geliyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'de seçime günler kala sürpriz hamle! Hakan Bilal Kutlualp, başkan adaylığından Sadettin Saran lehine çekildiFenerbahçe'de seçime günler kala sürpriz hamle! Hakan Bilal Kutlualp, başkan adaylığından Sadettin Saran lehine çekildi
Fatih Terim için Çekya iddiası güçlenmeye devam ediyor! "Bu birliktelik yaşanırsa..."Fatih Terim için Çekya iddiası güçlenmeye devam ediyor! "Bu birliktelik yaşanırsa..."
Anahtar Kelimeler:
FIFA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.