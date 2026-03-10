Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'tan Galatasaray maçı öncesi itiraf!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray ile Liverpool arasında oynanacak kritik mücadele öncesinde İngiliz ekibinin teknik direktörü Arne Slot basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı takımın gücüne dikkat çeken Hollandalı çalıştırıcı, karşılaşmanın zorlu geçeceğini vurguladı.

LIVERPOOL'DA EKSİKLER VAR

Karşılaşma öncesinde kadrodaki eksik oyuncular hakkında konuşan Slot, bazı isimlerin İstanbul’daki mücadelede forma giyemeyeceğini belirtti.

“Federico dün akşam bizle değildi. Sakatlığı devam ediyor. Alisson'un antrenmanın sonlarına doğru bir ağrısı oldu. Bunu kontrol ettik ve oynamaya hazır olmadığına karar verdik. Pazar günü oynayabilir ancak yarın oynayamayacak durumda.”

“YARIN ÇOK İYİ İKİ TAKIM OYNAYACAK”

Galatasaray’ın güçlü bir ekip olduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, sarı-kırmızılıların mücadele gücüne dikkat çekti.

"Galatasaray'la daha önce oynamıştık. O maçtan sonra daha iyi tanıdık onları. Galatasaray'a ve Okan hocaya büyük bir saygım var. Beşiktaş'a karşı oynadılar yakın zamanda. 10 kişi kalmalarına rağmen kazandılar. Bu da nasıl mücadeleci olduklarını gösterdiler. Yarın çok çok iyi olmamız lazım ki Liverpool'a avantajlı geri dönelim. Çok yakın bir maçtı ilk oynadığımız. Penaltı da işi değiştiren bir şey oldu. Yarın çok iyi iki takım oynayacak".

SLOT'TAN İTİRAF

Slot, iki takımın lig aşamasında oynadığı karşılaşmada yaşanan atmosferin kendisi için unutulmaz bir deneyim olduğunu dile getirdi.

"Galatasaray iyi bir takım. Son 16'ya kaldık artık. Tüm takımlar çok iyi. Bir maç kaybettik Galatasaray'a, bu da durumun ne kadar zorlu olduğunu anlatıyor. Kendi taraftarlarımız önünde Galatasaray'ı ağırlayacağız. Bu da onlar için bir baskı olacak. İyi olan şey şu ki buradaki atmosferi artık deneyimledik. Özellikle ıslıklama, taraftarların ıslıkları o kadar şiddetliydi ki böyle bir şeyle daha önce karşılaşmamıştım. Bu oyuncular ve benim için farklı bir deneyimdi.”