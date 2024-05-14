FIFA'dan Adana Demirspor'a 3 dönem transfer yasağı! İşte sebebi...

FIFA Adana Demirspor'a eski teknik direktörü Patrick Kluivert'a ödenmeyen borcu nedeniyle üç dönem transfer yasağı verdi.

142 BİN EURO...

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, FIFA sezon ortasında Patrick Kluivert ile yollarını ayıran Adana Demirspor'a üç dönem transfer yasağı verdi. Adana Demirspor'un Hollandalı çalıştırıcıya 142 bin euro borcunu ödememesi nedeniyle cezaya çarptırıldığı belirtildi.

ARALIK AYINDA YOLLAR AYRILMIŞTI

47 yaşındaki teknik adam sezon başında Adana Demirspor'a gelmiş, alınan kötü sonuçların ardından Aralık ayında kulüple yollarını ayırmıştı.





