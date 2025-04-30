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FIFA'dan Arda Turan'a kötü haber! Eyüpspor'a 6 dönem transfer yasağı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
30.04.2025 23:12
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FIFA, daha önce 3 dönem transfer yasağı verdiği Eyüpspor'a 6 dönem daha yasak verdi.

FIFA'dan Arda Turan'a kötü haber! Eyüpspor'a 6 dönem transfer yasağı

Süper Lig ekibi Eyüpspor geçtiğimiz günlerde FIFA'dan 3 dönem transfer yasağı almıştı. FIFA, eflatun-sarılı ekibe bugün kesinleşen dava sonucunda 6 dönem transfer yasağı daha verildiğini açıkladı.

150 BİN EURO ÖDENİRSE YASAK KALKACAK

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Toplam 9 dönem transfer yasağı cezasına çarptırılan Eyüpspor'un 23 Nisan’da verilen 3 dönemlik transfer yasağına neden olan yaklaşık 150 bin Euro’yu ödediği ve kısa süre içinde bu yasağın kalkacağı öğrenildi.

Ayrıca bugün alınan cezalar için de Eyüpspor ödeme yaparak, kalıcı bir transfer yasağı gelmesinin önüne geçecek.

"EN KISA ZAMANDA ÖDEMELERİ YAPILARAK KONULAN TRANSFER YASAĞI KALDIRILACAKTIR"

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Eyüpspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzün geçmiş dönemlere ilişkin FIFA nezdinde sonuçlanan 2 adet davası henüz kesinleşmiş olup, en kısa zamanda ödemeleri yapılarak konulan transfer yasağı kaldırılacaktır. Kulübümüze uygulanmış herhangi bir “sportif ceza” bulunmamakta olduğunu tüm spor kamuoyuna saygılarımızla bildiririz" ifadelerini yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Eyüpspor Arda Turan FIFA
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