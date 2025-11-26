SPOR

FIFA'dan çok tartışılacak Cristiano Ronaldo kararı! Tüm dünya bunu konuşuyor

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Grubu'nda kırmızı kart gören Cristiano Ronaldo, gelecek yıl yapılacak Dünya Kupası'nın grup maçlarında forma giyebilecek.

FIFA'dan çok tartışılacak Cristiano Ronaldo kararı! Tüm dünya bunu konuşuyor
Emre Şen
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 40 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Nassr
FIFA Disiplin Kurulundan yapılan açıklamada, Portekizli yıldıza F Grubu'nun 5. haftasında İrlanda Cumhuriyeti maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı 3 maç ceza verildi belirtildi.

CEZAYI 1 YIL ERTELEDİLER

Ronaldo'nun bu cezanın 1 maçlık bölümünü grubun son maçı olan Ermenistan'a karşı oynayamayarak çektiği vurgulanarak cezanın 2 maçlık bölümünün ise bir yıl süreyle ertelendiği aktarıldı.

FIFA, verilen kararın iptal edilmediğini sadece ertelendiğinin altını çizerek, "Cristiano Ronaldo, deneme süresi içerisinde benzer nitelikte ve ağırlıkta bir ihlal daha gerçekleştirirse, disiplin kararında belirtilen ceza otomatik olarak iptal edilir ve kalan iki maç, Portekiz temsilcisinin bir sonraki resmi maçında derhal tamamlanır. Bu durum, yeni ihlal nedeniyle uygulanacak ek yaptırımlara halel getirmez."ifadelerini kullandı.

Ronaldo, Portekiz'in 2-0 yenildiği maçta İrlandalı stoper Dara O'Shea'nın sırtına dirsek atması sonucunda kırmızı kart görmüştü.

