FIFA'dan dev anket! Galatasaray mı, Fenerbahçe mi?

Fenerbahçe, FIFA’nın sosyal medyada başlattığı anket üzerinden Galatasaray’ın kendisine yönelik yaptığı paylaşıma karşılık verdi. FIFA’nın Twitter’da başlattığı "Hangi takım daha tutkulu taraftara sahip?" anketini alıntılayan Fenerbahçe, eski Ali Sami Yen Stadı’nda deplasman tribününde sarı-lacivert bayrak açan taraftarların yer aldığı fotoğrafı paylaştı. Galatasaray da aynı anket üzerinden Fenerbahçe’ye yönelik şampiyonluk sayısı üzerinden gönderme yapmıştı.
Fenerbahçe, FIFA'nın sosyal medyada başlattığı anket üzerinden Galatasaray'ın kendisine yönelik göndermesine yaptığı paylaşımla karşılık verdi.Galatasaray da aynı anket üzerinden Fenerbahçe'ye yönelik şampiyonluk sayısı üzerinden gönderme yapmıştı.
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