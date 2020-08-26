SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. FIFA'dan dev anket! Galatasaray mı, Fenerbahçe mi?

FIFA'dan dev anket! Galatasaray mı, Fenerbahçe mi?

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.08.2020 20:23 | Son Güncelleme

FIFA sosyal medyada başlattığı ankette "Hangi takım daha tutkulu taraftara sahip?" sorusunu sordu ve altına Fenerbahçe ile Galatasaray seçeneklerini bıraktı. İki kulüp taraftarları anket için oy kullanmaya devam ederken resmi sosyal medya hesapları da birbirlerine gönderme içeren paylaşımlarda bulundular

FIFA'dan dev anket! Galatasaray mı, Fenerbahçe mi?

Fenerbahçe, FIFA’nın sosyal medyada başlattığı anket üzerinden Galatasaray’ın kendisine yönelik yaptığı paylaşıma karşılık verdi. FIFA’nın Twitter’da başlattığı "Hangi takım daha tutkulu taraftara sahip?" anketini alıntılayan Fenerbahçe, eski Ali Sami Yen Stadı’nda deplasman tribününde sarı-lacivert bayrak açan taraftarların yer aldığı fotoğrafı paylaştı. Galatasaray da aynı anket üzerinden Fenerbahçe’ye yönelik şampiyonluk sayısı üzerinden gönderme yapmıştı.

GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM

gs1

FENERBAHÇE'DEN CEVAP

Fenerbahçe, FIFA'nın sosyal medyada başlattığı anket üzerinden Galatasaray'ın kendisine yönelik göndermesine yaptığı paylaşımla karşılık verdi.Galatasaray da aynı anket üzerinden Fenerbahçe'ye yönelik şampiyonluk sayısı üzerinden gönderme yapmıştı.

fb

ANKETTE KİM ÖNDE?

Bu gece sona erecek ankette şu an Galatasaray önde...

ASD

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Simge Sağın havuz başında! Bikinili pozu olay yarattı Simge Sağın havuz başında! Bikinili pozu olay yarattı
Galatasaray'a yıldız transferden haber var!Galatasaray'a yıldız transferden haber var!
Efsane isim ringe geri dönüyorEfsane isim ringe geri dönüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Mehmet Ekici'den Galatasaray'a transfer yanıtı!
Mehmet Ekici'den Galatasaray'a transfer yanıtı!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
İşte Emre Kılınç'ın Galatasaray'a maliyeti
İşte Emre Kılınç'ın Galatasaray'a maliyeti
Arda Turan'ın alacağı maaş herkesi şaşırttı
Arda Turan'ın alacağı maaş herkesi şaşırttı
Okuyucu Yorumları 1 yorum
kimse kızmasın ama ,Galatasaray Türkiyenin en iyi taraftarı olmakla kalmıyor,avrupada muhtemelen ilk 5 rahatlıkla girmekte.kıyas bile olmaz.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FIFA'dan dev anket! Galatasaray mı, Fenerbahçe mi?
Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? FIFA'dan dev anket!
Beşiktaş ve Galatasaray'a haber var! Mario Lemina Fulham yolunda
Lemina transferi noktalandı! Beşiktaş mı Galatasaray mı?
Galatasaray'a transferde kötü haber! James Rodriguez'in yeni takımı...
Galatasaray'a yıldız transferden haber var!
Galatasaray'dan son dakika Marcao kararı!
Galatasaray transfer için kararını resmen verdi!
Babel'den Messi paylaşımı: Haydi onu transfer edelim
Galatasaraylı isimden Messi bombası
Galatasaray'da ayrılacak isimler belli oldu: Babel, Feghouli, Belhanda
Galatasaray'da şok ayrılık!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.