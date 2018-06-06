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FIFA'dan Fenerbahçe için şok karar

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.06.2018 13:48 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u ilk sürpriz Vitor Pereira'dan geldi. Sarı-lacivertli kulüp, FIFA tarafından Vitor Pereira'ya 1.9 milyon Euro tazminat ödemeye mahkum edildi.

FIFA'dan Fenerbahçe için şok karar

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'a ilk sürpriz Vitor Pereira'dan geldi. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım döneminde görev yapan Pereira, kendisinin görevine son verildiğini iddia ederek tazminat talebiyle FIFA'ya başvurmuştu.

Yaşanan gelişmeler ve sürecin ardından FIFA'nın Sarı-lacivertli kulübü Portekizli teknik adama 1.9 milyon Euro ödemesine karar verdiği ortaya çıktı.

2016 yılında görevine son verilen ve yardımcılarıyla birlikte soluğu FİFA'da alarak Fenerbahçe Kulübü aleyhine yaklaşık 4.6 milyon euroluk dava açan Portekizli teknik adamın FIFA İhtilaf Çözüm Kurulundaki dosyası sonunda tarafların sulh yoluna gitmesiyle karara bağlandığı belirtildi.

Portekizli teknik adamın alacaklarının önemli bir kısmından feregat etmesiyle bir süredir taraflarla yazışan FIFA sarı-lacivertli kulübün Pereira ve yardımcılarına toplam 1.9 milyon euro ödeyeceğini sarı-Fenerbahçe kulübüne bildirdi.

ALİ KOÇ'UN İLK PROBLEMİ

Mazbatasını alarak kollarını sıvayan ve koltuğuna oturan başkan Ali Koç'un önüne gelen ilk fatura 2016 yılında yönetimin sözleşmesini tek taraflı fesh etiği Pereira faturası olmuş oldu. Koç'un FIFA'dan gelen bu kararı hukuk departmanına ilettiği ve gerekli araştırmanın yapılmasını istediği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe Spor Kulübü, Vitor Pereira'nın sözleşme şartlarına uymadığını gerekçe göstererek Portekizli teknik adamdan tazminat talep etmişti. Pereira ise Fenerbahçe'de çalıştığı dönemde tehdit edildiğini iddia ederek, "Sözleşmemiz olmasına rağmen benimle çalışmak istemediklerini söylediler. Biz de tercihimizin devam etmek yönünde olduğunu söyledik. Ancak o kadar büyük bir baskı kurdular ki, çekip gitmek zorunda kaldık. Görev alanlarımız kısıtlandı. Teknik direktörlük yetkilerim alındı ve psikolojik baskı uygulandı. Tedirgindik ve korktuk" ifadelerini kullanmıştı. (Sporx)

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Fenerbahçe fifa Spor Toto Süper Lig vitor pereira

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