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FIFA'dan gol sevinçlerine denetim! Tepki çekecek karar... Eğer futbolcu secdeye giderse...

FIFA, Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderdiği bir yazıyla hakemlerden statlara sokulan siyasi ve dini içerikli pankartlar konusunda yaptırım istedi. İşte detaylar...

FIFA'dan gol sevinçlerine denetim! Tepki çekecek karar... Eğer futbolcu secdeye giderse...
Berker İşleyen

FIFA, TFF dahil üye federasyonlara, hakem formaları, VAR odası ve saha kenarı monitörlerinde tütün, alkol, uyuşturucu, bahis, siyasi, dini veya ayrımcı mesaj içeren reklamların yasaklandığını bildirdi.

VAR EKRANLARINA DA MÜDAHALE YETKİSİ

FIFA dan gol sevinçlerine denetim! Tepki çekecek karar... Eğer futbolcu secdeye giderse... 1

FIFA, takım sponsorlarıyla çıkar çatışması durumunda hakemlerin, maç öncesi VAR ekranları dahil logoları kaldırmasını istedi. Ayrıca hakemlere, pankartların siyasi veya dini içeriğe sahip olduğuna karar verip kaldırma yetkisi tanındı.

TARTIŞMALI KARAR

Bu karar, bir hakemin, örneğin bir futbolcunun gol sonrası istavroz çıkarması veya secdeye gitmesi durumunda kart gösterebileceği şeklinde yorumlanarak tartışma yarattı.

HAKEM FORMALARINDA REKLAM YASAĞI

FIFA dan gol sevinçlerine denetim! Tepki çekecek karar... Eğer futbolcu secdeye giderse... 2

Hakem formalarının ön yüzünde sponsor reklamı yasaklandı; yalnızca teknik sponsorun arması ve küçük logosuna izin verilecek. Şort, çorap ve ayakkabılarda da reklam olmayacak. FIFA, bu yasağın tüm üye federasyonlar için bağlayıcı olduğunu vurguladı.

AMAÇ: TARAFSIZLIK VE TEK TİP İMAJ

Hedef, hakemlik kurumunun tarafsız ve tek tip imajını koruyarak ticari markalarla ilişkilendirilmesini önlemek.

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