FIFA'dan gol sevinçlerine denetim! Tepki çekecek karar... Eğer futbolcu secdeye giderse...

FIFA, TFF dahil üye federasyonlara, hakem formaları, VAR odası ve saha kenarı monitörlerinde tütün, alkol, uyuşturucu, bahis, siyasi, dini veya ayrımcı mesaj içeren reklamların yasaklandığını bildirdi.
FIFA, takım sponsorlarıyla çıkar çatışması durumunda hakemlerin, maç öncesi VAR ekranları dahil logoları kaldırmasını istedi. Ayrıca hakemlere, pankartların siyasi veya dini içeriğe sahip olduğuna karar verip kaldırma yetkisi tanındı.
Bu karar, bir hakemin, örneğin bir futbolcunun gol sonrası istavroz çıkarması veya secdeye gitmesi durumunda kart gösterebileceği şeklinde yorumlanarak tartışma yarattı.
Hakem formalarının ön yüzünde sponsor reklamı yasaklandı; yalnızca teknik sponsorun arması ve küçük logosuna izin verilecek. Şort, çorap ve ayakkabılarda da reklam olmayacak. FIFA, bu yasağın tüm üye federasyonlar için bağlayıcı olduğunu vurguladı.
Hedef, hakemlik kurumunun tarafsız ve tek tip imajını koruyarak ticari markalarla ilişkilendirilmesini önlemek.
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