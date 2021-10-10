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FIFA'dan Halis Özkahya ve Halil Umut Meler'e görev

10.10.2021 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIFA kokartlı Türk hakemler Halis Özkahya ve Halil Umut Meler, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde görev alacak. Halis Özkahya, 12 Ekim Salı günü D Grubu'nda Kazakistan ile Finlandiya arasında oynanacak müsabakayı yönetecek.

FIFA'dan Halis Özkahya ve Halil Umut Meler'e görev

FIFA kokartlı Türk hakemler Halis Özkahya ve Halil Umut Meler, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde görev alacak. Halis Özkahya, 12 Ekim Salı günü D Grubu'nda Kazakistan ile Finlandiya arasında oynanacak müsabakayı yönetecek. Kazakistan'ın Nur-Sultan şehrindeki Astana Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Ali Saygın Ögel yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Hüseyin Göçek ise AVAR olarak görev yapacak.

SAN MARİNO - ANDORRA MAÇI HALİL UMUT MELER'İN

Öte yandan FIFA kokartlı Türk hakemlerden Halil Umut Meler de 12 Eylül Salı günü I Grubu'ndaki San Marino - Andorra karşılamasını yönetecek. San Marino'nun Serravalle şehrindeki San Marino Stadyumu'nda saat 21.45'de başlayacak karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak. Karşılaşmada Mete Kalkavan VAR, Ali Palabıyık ise AVAR olarak görev yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
Halis Özkahya
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