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FIFA’dan kiralık oyuncu transferine kısıtlama

FUTBOL HABERLERİ  | 27.02.2020 21:07 | Son Güncelleme

FIFA, yeni sezonda kiralık oyuncu transferiyle ilgili bazı sınırlamalar getirdiğini açıkladı.

FIFA’dan kiralık oyuncu transferine kısıtlama

Buna göre 2020’nin Haziran ayıyla birlikte geçilecek yeni sistemde, 22 yaş ve üstü kiralamada gelen ve giden oyuncu dahil en fazla 8 oyuncuya izni verilecek.

2022/23 sezonu sonunda ise bu rakam 6’ya düşürülecek. 2022/23 ile birlikte iki kulüp arasında ise kiralamada 3’er oyuncuya izin hakkı verilecek.

(İHA)

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