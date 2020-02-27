FIFA’dan kiralık oyuncu transferine kısıtlama

Buna göre 2020’nin Haziran ayıyla birlikte geçilecek yeni sistemde, 22 yaş ve üstü kiralamada gelen ve giden oyuncu dahil en fazla 8 oyuncuya izni verilecek.

2022/23 sezonu sonunda ise bu rakam 6’ya düşürülecek. 2022/23 ile birlikte iki kulüp arasında ise kiralamada 3’er oyuncuya izin hakkı verilecek.

(İHA)

