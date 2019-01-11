SPOR

FIFA'dan Manisaspor'a 6 puan silme cezası

FUTBOL HABERLERİ  | 11.01.2019 19:39 | Son Güncelleme

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Manisaspor'a 6 puan silme cezası verildiği bildirildi.

FIFA'dan Manisaspor'a 6 puan silme cezası

Alınan bilgiye göre, siyah beyazlı ekibe, Portekiz ekibi Benfica'ya daha önce yaptığı transferden olan borcu sebebiyle FIFA Disiplin Komitesi tarafından 6 puan silme cezası verildi. Karar, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Manisaspor'a bildirildi.

Ligde eksi 1 puanı bulunan Manisaspor'un alınan ceza sonrası puanı eksi 7'ye geriledi.

Manisaspor'un sezon başında da eski oyuncusu Maciej Stanislaw Iwanski'nin alacaklarını ödemediği gerekçesiyle 6 puanı, ulusal lisans çıkaramamasından dolayı ise 3 puanı silinmişti.


Dünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalıDünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalı
Fenerbahçe'ye transferde büyük şokFenerbahçe'ye transferde büyük şok
Hazırlık maçı yarıda kaldıHazırlık maçı yarıda kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
manisaspor fifa tff 2. lig

En Çok Okunan Haberler

Okulun bodrumunda skandal! Utanmadan video da çektiler

Okulun bodrumunda skandal! Utanmadan video da çektiler

Ekrem İmamoğlu’nun oğlundan dikkat çeken paylaşım!

Ekrem İmamoğlu’nun oğlundan dikkat çeken paylaşım!

Transfer iptal oldu

Transfer iptal oldu

Fenerbahçe'ye transferde büyük şok

Fenerbahçe'ye transferde büyük şok

Serdar Aziz için son teklif

Serdar Aziz için son teklif

Yeni transfer Marcao için olay açıklama

Yeni transfer Marcao için olay açıklama

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Gomis maça damga vurdu

Gomis maça damga vurdu

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Aziz Yıldırım'ın olay fotoğrafı ortaya çıktı

Aziz Yıldırım'ın olay fotoğrafı ortaya çıktı

FETÖ'cülerin hain planı! 'İkisini de asalım'

FETÖ'cülerin hain planı! 'İkisini de asalım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FIFA'dan Manisaspor'a 6 puan silme cezası

Efsane kulübün 6 puanı silindi

Fenerbahçe'ye transferde büyük şok

Fenerbahçe'ye transferde büyük şok

Kayserispor - Osmanlıspor maçı yarıda kaldı

Hazırlık maçı yarıda kaldı

2019 Afrika Uluslar Kupası'nın yeni adresi Mısır

2019 Afrika Uluslar Kupası Mısır'da

İçişleri Bakanlığı, 6222 sayılı kanun kapsamında 23 bin 942 kişi hakkında işlem yapıldığını açıkladı

4763 kişi seyirden men edildi

Avrupa'da devre arasında tamamlanan transferler (2018/19 sezonu)

Süper Lig ekibinden art arda bombalar! 3 imza...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.