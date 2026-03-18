FIFA'dan Osimhen'e soğuk duş! Başvuru karara bağlandı...

Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen’in milli takım düzeyindeki hukuki mücadelesinde beklediği müjdeli haber gelmedi. FIFA, yıldız oyuncunun Nijerya Milli Takımı ile yaşadığı kriz sonrası yaptığı başvuruyu karara bağladı.

Burak Kavuncu
NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'ın ve Nijerya'nın yıldız ismi Victor Osimhen'e FIFA'dan kötü haber geldi. Nijerya'nın Kasım 2025 tarihinde penaltılar sonucu 1-1 biten karşılaşmanın ardından 4-3 mağlup olmasıyla maç FIFA'ya şikayet edilmişti. Bu olaya dair resmi başvuru sonuçlandı.

Galatasaray'ın Nijeryalı süper yıldızı Victor Osimhen, milli takım kanadında yürüttüğü hukuk savaşında ilk raundu kaybetti. FIFA nezdinde yapılan itirazları ve başvuruları titizlikle inceleyen dünya futbolunun patronu, golcü oyuncunun beklentilerinin aksine olumsuz bir karar verdi. Haberin detaylarına göre, dosya üzerinde yapılan detaylı incelemeler sonucunda federasyonun haklı bulunması, Osimhen cephesinde büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

Nijerya Futbol Federasyonu (NFF) ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasında patlak veren "usulsüz oyuncu" krizi, FIFA’nın verdiği kararla yeni bir boyuta taşındı. Nijerya’nın, rakibinin 6 ila 9 futbolcuyu milli takıma uygunsuz şekilde dahil ettiği yönündeki suçlamaları, dünya futbolunun yönetim merkezi tarafından karşılık bulmadı.

Nijerya Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Mohammed Sanusi, "FIFA Disiplin Komitesi’nin başvurumuzla ilgili kararını aldık ancak itirazımızın reddedilmesinden memnun değiliz. Nijeryalılara şunu söylemek isterim ki, federasyon olarak karara karşı temyiz sürecini hemen başlattık." diye konuştu.

FIFA'dan çıkan olumsuz kararın ardından pes etmeye niyeti olmayan Osimhen'in, konuyu vakit kaybetmeden CAS'a taşımaya hazırlandığı belirtiliyor. Spor dünyasının en üst yargı mercii olan CAS’tan çıkacak nihai karar, bu krizin son noktasını koyacak. Galatasaray camiası da, oyuncusunun saha içindeki konsantrasyonunu bozmaması adına bu süreci yakından ve endişeyle takip etmeyi sürdürüyor.

