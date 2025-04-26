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FIFA’dan Özcan Sultanoğlu’na görev

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
26.04.2025 16:28
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FIFA kokartlı Plaj Futbolu Hakemi Özcan Sultanoğlu, 1-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında Seyşeller’de düzenlenecek olan 2025 FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası’nda görev alacak.

FIFA’dan Özcan Sultanoğlu’na görev

2025 FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası, 1-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında Seyşeller’de düzenlenecek. FIFA kokartlı Plaj Futbolu Hakemi Özcan Sultanoğlu da organizasyonda görev alacak. Sultanoğlu, FIFA tarafından belirlenen toplam 24 hakem arasında yer alırken, Avrupa’dan seçilen 8 hakemden biri olmayı başardı.

Daha önce Aralık 2024’te FIFA tarafından Avrupa’dan aday gösterilen 18 hakemlik kadroda yer alan Sultanoğlu, bu adaylık sürecini tamamlayarak, Avrupa’dan Dünya Kupası’na davet edilen 8 hakemden biri olarak turnuvada Türkiye’yi temsil edecek.

2025 FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası, 1 Mayıs 2025 tarihinde saat 14.00’te, A Grubu’nda yer alan Guatemala ile Japonya arasında oynanacak açılış maçıyla başlayacak. Turnuvada toplam 16 takım mücadele edecek.

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Hakem FIFA son dakika
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