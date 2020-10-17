FIFA'dan Ryan Donk'un talebine ret kararı geldi

FIFA'nın yeni kuralı sonrasında kadrosuna Hollanda pasaportu da bulunan oyuncuları takviye etmek için girişimler yapan Surinam Milli Takımı'na, FIFA'dan Ryan Donk için ret kararı aldı.

Hollanda'nın alt yaş kategorilerinde ve 1 maç da B takımında oynayan Ryan Donk için FIFA'nın ret kararı vermesinin edeninin ise belli olmadığı belirtildi.

Surinam'ın Damil Dankerlui (FC Groningen), Ryan Koolwijk (Almere City), Ishan Kort (Almere City), Dion Malone (NAC Breda), Myenty Abena (Slovan Bratislava), Roland Alberg (Roda JC), Nigel Hasselbaink (Kulüpsüz) ve Tjaronn Chery (Maccabi Haifa) için yaptığı başvurulara ise onay çıktı.

Geçen sezon tarihinde ilk kez Concacaf Gold Cup'ta oynamaya hak kazanan Surinam, 2022 Dünya Kupası'nda yer alabilmeyi umuyor.

