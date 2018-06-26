SPOR

FIFA'dan Shaqiri ve Xhaka'ya ceza

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 26.06.2018 14:16 | Son Güncelleme

FIFA, Rusya'da devam eden Dünya Kupası'nda İsviçreli futbolcular Shaqiri ve Xhaka'ya attıkları gollerden sonra Arnavutların sembolü olan çift başlı kartal hareketi yaptıkları sebebiyle ceza verdi.

FIFA'dan Shaqiri ve Xhaka'ya ceza

FIFA, Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda E Grubu'nda oynanan Sırbistan-İsviçre maçında yaşanan olaylar nedeniyle iki tarafa da para cezası verdi.

22 Haziran Cuma günü oynanan ve İsviçre'nin Sırbistan'ı 2-1 yendiği karşılaşmada attıkları gollerden sonra Arnavutların sembolü olan çift başlı kartal hareketi yapan Shaqiri ve Xhaka'ya sevinçlerinin 'siyasi' içerik taşıması sebebiyle FIFA tarafından 10'ar bin İsviçre frangı ceza verildi.

Aynı zamanda bu müsabaka kapsamında Lichtsteiner'e 5 bin, maç sonrasındaki açıklamaları nedeniyle Sırbistan Futbol Federasyonu (FSS) Başkanı Slavisa Kokeza ve Teknik Direktör Mladen Krstajic'e 5'er bin ve taraftarların uygunsuz davranışları nedeniyle de Sırbistan Futbol Federasyonu'na 54 bin İsviçre frangı ceza verildi.

PARTNERBakın, bu benim tasarımımBakın, bu benim tasarımım
İzlanda - Hırvatistan maçında hangi takım, nasıl gruptan çıkar? Nasıl lider bitirir?İzlanda - Hırvatistan maçında hangi takım, nasıl gruptan çıkar? Nasıl lider bitirir?
Avustralya - Peru maçında hangi takım nasıl gruptan çıkar?Avustralya - Peru maçında hangi takım nasıl gruptan çıkar?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2018 dünya kupası fifa Rusya shaqiri Xhaka İsviçre

En Çok Okunan Haberler

İsmail Küçükkaya'dan Muharrem İnce'ye yanıt!

İsmail Küçükkaya'dan Muharrem İnce'ye yanıt!

Erdoğan'ın yeni kabinesi merakla bekleniyor

Erdoğan'ın yeni kabinesi merakla bekleniyor

Brad Wanamaker Boston Celtics ile anlaşmaya vardı

Brad Wanamaker Boston Celtics ile anlaşmaya vardı

Janssen menajeri tararafından Galatasaray'a teklif edildi

Janssen menajeri tararafından Galatasaray'a teklif edildi

Türk model Elif Aksu Neymar'ı peşinden sürükledi!

Türk model Elif Aksu Neymar'ı peşinden sürükledi!

Mina: Barcelona’dan ayrılmak istemiyorum

Mina: Barcelona’dan ayrılmak istemiyorum

Puan Durumu & Fikstür
A B C D E F G H
Takım
O
G
B
M
Av.
P
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FIFA'dan Shaqiri ve Xhaka'ya ceza

FIFA'dan Shaqiri ve Xhaka'ya ceza

İzlanda - Hırvatistan maçında hangi takım, nasıl gruptan çıkar? Nasıl lider bitirir?

İzlanda - Hırvatistan maçında hangi takım, nasıl gruptan çıkar? Nasıl lider bitirir?

Avustralya - Peru maçında hangi takım nasıl gruptan çıkar?

Avustralya - Peru maçında hangi takım nasıl gruptan çıkar?

Danimarka - Fransa maçında hangi takım, nasıl tur atlar? Nasıl lider olur?

Danimarka - Fransa maçında hangi takım, nasıl tur atlar? Nasıl lider olur?

Nijerya - Arjantin maçında hangi takım gruptan nasıl çıkar? Nasıl lider olur?

Nijerya - Arjantin maçında hangi takım gruptan nasıl çıkar? Nasıl lider olur?

Avustralya - Peru maçının muhtemel 11'leri

Avustralya - Peru maçının muhtemel 11'leri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.