FIFA'dan Shaqiri ve Xhaka'ya ceza

FIFA, Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda E Grubu'nda oynanan Sırbistan-İsviçre maçında yaşanan olaylar nedeniyle iki tarafa da para cezası verdi.
22 Haziran Cuma günü oynanan ve İsviçre'nin Sırbistan'ı 2-1 yendiği karşılaşmada attıkları gollerden sonra Arnavutların sembolü olan çift başlı kartal hareketi yapan Shaqiri ve Xhaka'ya sevinçlerinin 'siyasi' içerik taşıması sebebiyle FIFA tarafından 10'ar bin İsviçre frangı ceza verildi.
Aynı zamanda bu müsabaka kapsamında Lichtsteiner'e 5 bin, maç sonrasındaki açıklamaları nedeniyle Sırbistan Futbol Federasyonu (FSS) Başkanı Slavisa Kokeza ve Teknik Direktör Mladen Krstajic'e 5'er bin ve taraftarların uygunsuz davranışları nedeniyle de Sırbistan Futbol Federasyonu'na 54 bin İsviçre frangı ceza verildi.
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