FIFA'dan Süper Lig ekibi hakkında karar! Transfer yasağı getirildi

Daha önceki dönemlerde FIFA'ya ulaşan davalar nedeni ile Konyaspor'un 3 dönem transfer tahtası kapandı.

"ABARTILACAK TARZDA BİR OLAY DEĞİL"

Konu hakkında açıklama yapan Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Yunus Derebağ, "Bu ceza sportif bir ceza değil. Daha önceki dönemlerde oyuncuların FIFA'ya açtıkları davalar bugün FIFA tarafından onandı ve bizim önümüze geldi. Bu olay abartılacak tarzda bir olay değil. 3 dönem denmesi de 3 dönem boyunca futbolcuların alacaklarını ödemediğimiz takdirde futbolcuların tekrar dava açabilecek olması. Biz en kısa sürede bahsi geçen ödemeleri yaparak transfer tahtamızı açacağız" dedi.

Bu yasakla birlikte yeşil-beyazlı kulüp 2024/25 yaz ve kış transfer dönemi ve 2025/26 sezonu yaz transfer döneminde de sorun yaşadığı oyunculara paralarını ödemediği taktirde transfer yapamayacak.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır





