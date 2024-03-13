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FIFA'dan Süper Lig ekibine çok kötü haber! Antalyaspor'un transfer yasağı süresize çevrildi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.03.2024 12:45
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Daha önce FIFA'dan 3 transfer dönemi boyunca transfer yasağı cezası alan Antalyaspor'un bu cezası süresize çevrildi. İşte detaylar...

FIFA'dan yapılan açıklamada daha önce üç transfer dönemi boyunca transfer yasağı cezasına çarptırılan Antalyaspor için yeni bir karar duyuruldu.

YASAK SÜRESİZE ÇEVRİLDİ

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Buna göre Süper Lig ekibi Antalyaspor'un transfer yasağı FIFA tarafından süresize çevirildi. Antalyaspor ihtilaflı oyunculara borçlarını ödeyene kadar transfer yapamayacak. Süresiz transfer yasağı, kulüp borçlarının tamamını ödeyene kadar sürecek.

BAŞKAN 'CEZA KALKIYOR' DEMİŞTİ

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Devre arası transfer döneminde transfer yapamayan tek takım olan Antalyaspor'da Sinan Boztepe, transfer yasağıyla ilgili geçtiğimiz ay açıklama yaparak, "Transfer yasağı, küçük geçmişten gelen birkaç mahkemelik olay vardı ve sonuçlandı. Çok ciddi rakamlar da değil, yaklaşık 200 bin Euro civarı bir ödeme yapıldığı takdirde ceza kalkıyor. Kısa vadede zaten ihtiyacımız olduğu kadar ödenecek bir transferin engeli diyelim buna. Transfer engelini kaldıracağız. Çok önemli bir detay değil. Sonuçlanmasını beklediğimiz bir Luiz Adriano dosyası var. O da muhtemelen yakın zamanda sonuçlanır. Sonuçlanmasına göre hareket edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

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