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  4. FIFA'dan Türk futboluna darbe devam ediyor! İki Türk takımına süresiz olarak transfer yasağı getirildi

FIFA'dan Türk futboluna darbe devam ediyor! İki Türk takımına süresiz olarak transfer yasağı getirildi

17.01.2024 07:54 | Son Güncelleme:
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FIFA'dan tarihe geçecek bir karar geldi. Süper Lig kulüplerinden Samsunspor ve Adana Demirspor'un cezası kalkarken, iki kulübe de süresiz transfer yasağı getirildi.

FIFA'dan Türk futboluna darbe devam ediyor! İki Türk takımına süresiz olarak transfer yasağı getirildi

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden bazı takımlarımıza transfer yasağı getirilmişti. FIFA'nın bu hamlesi sonrası ilginç bir olay daha yaşandı.

ADANA DEMİRSPOR VE SAMSUNSPOR'UN CEZALARI KALKTI

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Transfer yasağı alan Adana Demirspor ve Samsunspor'un cezaları kısa süre içinde kaldırılmış ve iki kulübe serbestlik tanınmıştı.

İKİ KULÜBE SÜRESİZ TRANSFER YASAĞI!

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Ankaragücü ve Kayserispor'a daha önce transfer yasağı veren FIFA değişikliğe giderek bu iki kulübümüze süresiz olarak transfer yasağı uyguladı. Cezanın ne zaman kalkacağı belirsizken, yaşanan bu gelişme iki kulüpte de moralleri bir hayli bozdu.

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