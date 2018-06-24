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FIFA'dan Xhaka ve Shaqiri'ye disiplin soruşturması

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 24.06.2018 16:32 | Son Güncelleme

FIFA, gol sevinçleri sebebiyle Granit Xhaka ve Xherdan Shaqiri'nin yanı sıra Sırbistan Teknik Direktörü Mladen Krstajic ve Sırbistan Futbol Federasyonu hakkında disiplin soruşturması başlattı.

FIFA'dan Xhaka ve Shaqiri'ye disiplin soruşturması

FIFA, İsviçre forması giyen aslen Kosova Arnavutu olan Granit Xhaka ve Xherdan Shaqiri için disiplin soruşturması başlattı.

FIFA'dan yapılan açıklamada, 2018 Dünya Kupası'nda İsviçre'nin Sırbistan'ı 2-1 yendiği E Grubu mücadelesinde İsviçre'ye galibiyeti getiren golleri atan Xhaka ve Shaqiri'nin gol sevinçlerini Arnavutların sembolü olan çift başlı kartal hareketiyle kutlamaları üzerine disiplin soruşturması başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Xhaka ve Shaqiri'nin sergilediği gol sevincinin "siyasi içerikte" olduğu vurgulandı.

SIRBİSTAN'A DA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
FIFA ayrıca, Disiplin Komitesinin kararıyla Sırbistan Futbol Federasyonu (FSS) hakkında da İsviçre-Sırbistan karşılaşmasının ardından taraftarlar tarafından yapılan "siyasi ve saldırgan" açıklamaları görüntülediği gerekçesiyle disiplin soruşturması başlatıldığını belirtti.

Sırbistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mladen Krstajic'in karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamaların inceleme altına alındığı ifade edilen açıklamada, teknik adam hakkında da geçici disiplin soruşturması başlatıldığı kaydedildi.

Bu arada, İsviçre-Sırbistan mücadelesinin ardından Sırp basınına yaptığı açıklamada Krstajic, karşılaşmanın hakemi Felix Brych'in maçın 66. dakikasında Sırp oyuncu Aleksandar Mitrovic'e penaltı kararı vermemesini eleştirerek, "Soyulduk. Hakeme ne kırmızı ne de sarı kart verirdim. Kendisini Lahey'deki Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'ne gönderirdim." diye konuşmuştu.

FSS daha önce, FIFA'ya itirazda bulunmuş ve İsviçre forması giyen Xhaka ve Shaqiri'ye yaptırım uygulanmasını talep etmişti.

Kosova, 17 Şubat 2008'de Sırbistan'dan ayrılarak tek taraflı bağımsızlığını ilan etti. Sırbistan, 116 ülke tarafından bağımsız devlet olarak tanınan Kosova'yı hala kendi toprak parçası olarak görmeye devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
fifa Granit Xhaka xherdan shaqiri Sırbistan-İsviçre

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