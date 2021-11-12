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FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri

12.11.2021 00:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri

İSTANBUL (AA) - 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri 2. turunda 8 maç oynandı.

Alınan sonuçlar:

Grup E:

Uganda-Kenya: 1-1

Ruanda-Mali: 0-3

Grup J:

Tanzanya-Demokratik Kongo Cumhuriyeti: 0-3

Benin-Madagaskar: 2-0

Grup G:

Etiyopya-Gana: 1-1

Güney Afrika-Zimbabwe: 1-0

Grup H:

Kongo-Namibya: 1-1

Togo-Senegal: 1-1

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