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FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri 2021'e ertelendi

FUTBOL HABERLERİ  | 19.08.2020 20:20 | Son Güncelleme

2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gelecek yıla ertelendi.

FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri 2021'e ertelendi

Afrika Futbol Konfederasyonundan (CAF) yapılan açıklamaya göre, ekim ayında başlaması planlanan karşılaşmalar, pandemi sebebiyle 2021'e alındı.

40 takımın mücadele edeceği eleme gruplarındaki maçlar, 31 Mayıs'ta başlayıp 12 Ekim'de sona erecek. Play-off'lar da 8-16 Kasım 2021 tarihlerinde oynanacak.

Yarıda kalan 2021 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri ise 9 Kasım başlayacak ve 30 Mart 2021'de tamamlanacak.

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