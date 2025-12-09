SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım

FIFA Dünya Kupası Elemelerindeki Romanya maçımız İstanbul'da oynanacak!

Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turu'nda Romanya ile 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.00'de oynayacağı karşılaşmanın nerede oynanacağı netleşti. İşte o stadyum...

FIFA Dünya Kupası Elemelerindeki Romanya maçımız İstanbul'da oynanacak!
Burak Kavuncu

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile kendi sahasında karşılaşacak A Millî Takımımızın bu müsabakayı hangi stadyumda oynayacağı belli oldu.

ROMANYA MAÇI İSTANBUL'DA!

FIFA Dünya Kupası Elemelerindeki Romanya maçımız İstanbul da oynanacak! 1

Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalindeki Türkiye-Romanya maçı Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

TFF'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

FIFA Dünya Kupası Elemelerindeki Romanya maçımız İstanbul da oynanacak! 2

TFF: "2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile kendi sahasında karşılaşacak A Millî Takımımız, bu müsabakayı İstanbul'da oynayacak. Beşiktaş Park'ın ev sahipliği yapacağı maç, 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

A Millî Takımımız, Romanya karşılaşmasıyla geçmişte 67 maça çıktığı İnönü Stadyumu'nun yerine inşa edilen Beşiktaş Park'a dördüncü kez ayak basacak. Ay-Yıldızlılar, eski stattaki ilk maçında 30 Mayıs 1948 tarihinde Avusturya karşısına çıktı ve maçı 1-0 kaybetti; son müsabakasında ise 3 Mart 2010 tarihinde Honduras'ı 2-0 mağlup etti. A Millî Takımımız, İnönü Stadyumu'nda oynadığı 67 maçın 29'unu kazanırken, 22'sini kaybetti, 16 maç ise beraberlikle bitti."

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi açıklandı!Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi açıklandı!
WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı! Mert Hakan'ın yazışmaları dosyadaWhatsApp konuşmaları ortaya çıktı! Mert Hakan'ın yazışmaları dosyada
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Romanya İstanbul Türkiye son dakika beşiktaş milli takım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye'de ordu teyakkuzda! Şara kamuflajı giydi

Suriye'de ordu teyakkuzda! Şara kamuflajı giydi

Samsun'da korkunç olay! Boşanmış çift otomobilde ölü bulundu

Samsun'da korkunç olay! Boşanmış çift otomobilde ölü bulundu

Mert Hakan, Murat Sancak, Metahan Baltacı... Mahkeme kararını verdi

Mert Hakan, Murat Sancak, Metahan Baltacı... Mahkeme kararını verdi

Eşinden şiddet gördüğünü açıkladı!

Eşinden şiddet gördüğünü açıkladı!

'Cuma günü görürsünüz! Kabul edecek' İddialı asgari ücret çıkışı

'Cuma günü görürsünüz! Kabul edecek' İddialı asgari ücret çıkışı

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.