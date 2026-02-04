Mauro Icardi Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu oldu! Hagi'yi geçti...

Türkiye Kupası'nda ilk 2 maçını kazanan Galatasaray bugün İstanbulspor önünde sahaya çıktı. Maça 3 puan parolasıyla çıkan sarı-kırmızılı ekip maçın henüz başında 5.dakikada öne geçti.

MAURO ICARDI REKORU KIRDI!

Mauro Icardi, bugün 1 gol atması durumunda Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olacaktı. Sarı-kırmızılı takımın Arajntinli yıldızı attığı golle birlikte 73 golle Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu oldu.

HAGI'YI DE GEÇTİ...

Galatasaray'ın efsane 10 numaralarından Gheorghe Hagi'yi geçen Icardi bir rekor sahibi oldu.

İLK GOLÜ DE İSTANBULSPOR'A KARŞIYDI...

Galatasaray formasıyla ilk golünü İstanbulspor'a atan Mauro Icardi, Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olduğu golü yine İstanbulspor'a karşı kaydetti.