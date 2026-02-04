SPOR

Mauro Icardi Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu oldu! Hagi'yi geçti...

Ziraat Türkiye Kupası'nın 3.haftasında Galatasaray evinde İstanbulspor'u konuk ediyor. Sarı-kırmızılılar maçın henüz başında Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Bu golle birlikte Icardi, Galatasaray tarihinin en çok gol atan yabancı futbolcusu oldu.

Türkiye Kupası'nda ilk 2 maçını kazanan Galatasaray bugün İstanbulspor önünde sahaya çıktı. Maça 3 puan parolasıyla çıkan sarı-kırmızılı ekip maçın henüz başında 5.dakikada öne geçti.

MAURO ICARDI REKORU KIRDI!

Mauro Icardi Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu oldu! Hagi yi geçti... 1

Mauro Icardi, bugün 1 gol atması durumunda Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olacaktı. Sarı-kırmızılı takımın Arajntinli yıldızı attığı golle birlikte 73 golle Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu oldu.

HAGI'YI DE GEÇTİ...

Mauro Icardi Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu oldu! Hagi yi geçti... 2

Galatasaray'ın efsane 10 numaralarından Gheorghe Hagi'yi geçen Icardi bir rekor sahibi oldu.

İLK GOLÜ DE İSTANBULSPOR'A KARŞIYDI...

Mauro Icardi Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu oldu! Hagi yi geçti... 3

Galatasaray formasıyla ilk golünü İstanbulspor'a atan Mauro Icardi, Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olduğu golü yine İstanbulspor'a karşı kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Gheorghe Hagi Mauro Icardi rekor galatasaray Galatasaray-İstanbulspor Türkiye Kupası'nda 3.hafta
