SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. FIFA dünya sıralamasını açıkladı! A Milli Takım yerini korudu

FIFA dünya sıralamasını açıkladı! A Milli Takım yerini korudu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.10.2024 14:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan Ekim ayı dünya sıralamasında 26'ncı sıradaki yerini korudu. İşte detaylar...

FIFA dünya sıralamasını açıkladı! A Milli Takım yerini korudu

Türkiye'nin bin 548 puanla 26'ncı basamakta yer aldığı sıralamada, UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakiplerimizden Galler de 29'unculuktaki yerini korurken, İzlanda bir basamak yükselerek 70'inci ve Karadağ ise bir basamak gerileyerek 75'inci oldu.

İLK 5 SIRA DEĞİŞMEDİ

fifa-dunya-siralamalari-aciklandi-a-milli-takim-in-yerini-korudu-3620

FIFA'nın internet sitesinde yayınlanan Ekim ayı sıralamasında ilk 5'te bulunan ülkeler değişmedi. Copa América şampiyonu Arjantin bin 883 puanla birinciliğini sürdürürken, Fransa bin 859 puanla 2'nci, EURO 2024 şampiyonu İspanya bin 844 puanla 3'üncü, İngiltere bin 807 puanla 4'üncü, Brezilya ise bin 784 puanla 5'inci sırada yer aldı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 28 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak.

FIFA ekim ayı sıralamasında ilk 10 şu şekilde:

1 - Arjantin: 1883.5
2 - Fransa: 1859.85
3 - İspanya: 1844.33
4 - İngiltere: 1807.83
5 - Brezilya: 1784.37
6 - Belçika: 1761.27
7 - Portekiz: 1752.68
8 - Hollanda: 1748.24
9 - İtalya: 1729.4
10 - Kolombiya: 1724.37

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
FIFA son dakika a milli takım sıralama
En Çok Okunan Haberler
Baba ve ağabey hakkında zorla getirilme kararı

Baba ve ağabey hakkında zorla getirilme kararı

Öleceğini anlayınca kendini patlatmış

Öleceğini anlayınca kendini patlatmış

Avrupa Halil Umut Meler'i konuşuyor! Tam 3 golü iptal etti, Kerem Aktürkoğlu çılgına döndü

Avrupa Halil Umut Meler'i konuşuyor! Tam 3 golü iptal etti, Kerem Aktürkoğlu çılgına döndü

Galibiyete rağmen G.Saraylı yıldıza olay sözler! "Acilen kendisini toparlamalı"

Galibiyete rağmen G.Saraylı yıldıza olay sözler! "Acilen kendisini toparlamalı"

F.Bahçe'ye kötü haber! Yıldız isim ameliyat olacak

F.Bahçe'ye kötü haber! Yıldız isim ameliyat olacak

Haaland'dan insanüstü vuruş... 'Fizik kurallarına aykırı'

Haaland'dan insanüstü vuruş... 'Fizik kurallarına aykırı'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.