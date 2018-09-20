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FIFA resmen açıkladı! Türkiye...

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 20.09.2018 17:54 | Son Güncelleme

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Eylül ayı dünya sıralamasını açıkladı. Zirveyi, aynı puana sahip iki ülke paylaştı.

Türkiye kaçıncı sırada?

FIFA dünya sıralaması açıklandı (Eylül ayı)

1 / 25

25- Senegal / 1492

25- Senegal / 1492
2 / 25

24- Avusturya / 1499

24- Avusturya / 1499
3 / 25

23- Tunus / 1503

23- Tunus / 1503
4 / 25

22- ABD / 1510

22- ABD / 1510
5 / 25

21- Peru / 1525

21- Peru / 1525
6 / 25

20- İtalya / 1526

20- İtalya / 1526
7 / 25

19- Galler / 1536

19- Galler / 1536
8 / 25

18- Polonya / 1537

18- Polonya / 1537
9 / 25

17- Hollanda / 1540

17- Hollanda / 1540
10 / 25

15- İsveç / 1550

15- İsveç / 1550
11 / 25

15- Meksika / 1550

15- Meksika / 1550
12 / 25

14- Kolombiya / 1567

14- Kolombiya / 1567
13 / 25

12- Şili / 1568

12- Şili / 1568
14 / 25

12- Almanya / 1568

12- Almanya / 1568
15 / 25

11- Arjantin / 1575

11- Arjantin / 1575
16 / 25

10- Danimarka / 1581

10- Danimarka / 1581
17 / 25

9- İspanya / 1597

9- İspanya / 1597
18 / 25

8- İsviçre / 1598

8- İsviçre / 1598
19 / 25

7- Portekiz / 1606

7- Portekiz / 1606
20 / 25

6- İngiltere / 1612

6- İngiltere / 1612
21 / 25

5- Uruguay / 1632

5- Uruguay / 1632
22 / 25

4- Hırvatistan / 1634

4- Hırvatistan / 1634
23 / 25

3- Brezilya / 1663

3- Brezilya / 1663
24 / 25

1- Belçika - Fransa / 1729

1- Belçika - Fransa / 1729
25 / 25

38- TÜRKİYE / 1456

38- TÜRKİYE / 1456
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Anahtar Kelimeler:
fifa dünya sıralaması Türkiye Belçika Fransa

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