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FIFA kararını verdi: Al Ittihad, Garry Rodrigues'e tazminat ödeyecek

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.08.2020 14:17 | Son Güncelleme

FIFA, Garry Rodrigues kararını açıkladı. Fenerbahçe forması giyen Garry Rodrigues, Al Ittihad kulübünü FIFA'ya şikayet etmişti. FIFA kararını açıkladı.

FIFA kararını verdi: Al Ittihad, Garry Rodrigues'e tazminat ödeyecek

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Garry Rodrigues, maaşlarını alamadığı gerekçesiyle bonservisini elinde bulunduran Al Ittihad kulübünü FIFA'ya şikayet etmişti. FIFA, söz konusu davayla ilgili kararını yayımladı.

Suudi Arabistan basınına sızan kararda Al Ittihad'ın Yeşil Burun Adalı futbolcuya 516 bin 432 Euro ve şu ana kadarki yasal faizlerini tazmin etmeye mahkum etti. Kararda belirtilen ödemelerin 45 gün içinde gerçekleştirilmemesi durumunda ise FIFA'nın Suudi kulübüne transfer yasağı getireceği vurgulandı. İşte Rodrigues'e yapılacak ödeme planı:

14 Kasım 2019'a ait 100 Euro + %5 faizi

1 Kasım 2019'a ait 129 bin 83 Euro + %5 faizi

1 Aralık 2019'a ait 129 bin 83 Euro + %5 faizi

1 Ocak 2020'ye ait 129 bin 83 Euro + %5 faizi

1 Şubat 2020'ye ait 129 bin 83 Euro + %5 faizi

(Ajansspor)

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