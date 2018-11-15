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FIFA, Kayserispor'a bir dönem transfer yasağı verdi!

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 15.11.2018 16:21 | Son Güncelleme

Süper Lig'de ekonomik sıkıntılardan kurtulmaya çalışan Kayserispor'a FIFA'dan transfer yasağı cezası geldi. Kayserispor Başkan Vekili Naci Bedir, FIFA'dan gelen cezayı doğruladı.

FIFA, Kayserispor'a bir dönem transfer yasağı verdi!

Süper Lig'de Alt sıralardan kurtulmanın hesabını yapan, bir çok oyuncusu sakat ve cezalı olan sarı kırmızılılar, ligin devre arasında transfer yapamayacak. Kayserispor kulübü, eski futbolcusu Adnane Tighadouini'ye sorumluluklarını zamanında yerine getiremediği için ceza aldı. 2015-2016 sezonunda İspanya'nın Malaga takımından kiralık olarak transfer edilen Fas asıllı Adnane Tighadouini'ye ödenmesi gereken 150 Bin Avro'yu zamanında ödemeyen Kayserispor, önce FIFA'lık oldu ardından da ceza aldı. Kayserispor Başkan Vekili Naci Bedir, süreç ile ilgili olarak, "Geçmişte transfer edilen bir futbolcuya karşı yükümlülüklerini zamanında yerine getiremeyen kulübümüze para ve transfer yasağı cezası geldi. Kulübümüze 150 bin Avro, 75 bin Frank faiz ve avukatlık masrafları, 1 dönem transfer yapamaz cezası verildi. Normalde 5 bin Frank ceza gelecekti. Ancak Kayserispor'un FIFA'da fazla dosyası olmasından ötürü en üst seviyeden ceza verildi" dedi.

Kayserispor Başkan Vekili Naci Bedir, kulüp olarak bu sezon başında 150 bin Avro'yu ve 75 bin Frank cezayı ödediklerini de söyleyerek, "Para cezasını ödememize rağmen transfer yasağı cezasını kaldırtamadık. FIFA yetkilileri, bize bu cezayı ya devre arası ya da sezon sonunda çekme hakkı tanıdı. Sezon sonunda daha büyük sıkıntı oluşacağı için, bu cezamızı devre arasında çekmeyi tercih ettik. Yani bu sezon ligin devre arasında transfer yapamayacağız" açıklamasında bulundu.

Adnane Tighadouini, 2015-2016 sezonunda İspanya'nın Malaga takımından kiralık olarak transfer edilmişti. Kayserispor forması ile toplam 7 maça çıkan ve sadece 177 dakika sahada kalan Fas asıllı futbolcu, kendisine ödenmesi gereken 50 Bin Avro maaşın 3 kez ödenmemesinden ötürü FIFA'ya başvurmuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayserispor fifa Naci Bedir

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